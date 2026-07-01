Σουδάν: Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την Ελ Ομπάιντ

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα συνεδριάσει κατεπειγόντως μεθαύριο Παρασκευή για να συζητήσει τον κίνδυνο κλιμάκωσης της βίας στην Ελ Ομπάιντ, μεγαλούπολη του Σουδάν υπό πολιορκία, όπου ο ΟΗΕ φοβάται πως επίκειται ευρείας κλίμακας επίθεση των παραστρατιωτικών.

Το Συμβούλιο ανακοίνωσε χθες Τρίτη τη διεξαγωγή της συνεδρίασης για να εξεταστεί «η κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελ Ομπάιντ και στα περίχωρά της, στην (πολιτεία) Βόρειο Κορντοφάν, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου πολέμου στο Σουδάν».

Η συνεδρίαση αυτή ζητήθηκε με επιστολή στην προεδρία του Συμβουλίου από ομάδα χωρών —Βρετανία, Ιρλανδία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία— που θα παρουσιάσουν σχέδιο ψηφίσματος των 47 κρατών μελών με το οποίο ζητείται «άμεση αποκλιμάκωση».

Σύμφωνα με τις χώρες αυτές, «περίπου 500.000 άμαχοι κινδυνεύουν να γίνουν στόχοι φρικαλεοτήτων μεγάλης κλίμακας», καθώς η πόλη υφίσταται εδώ και μήνες πολιορκία από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό από τα μέσα του Απριλίου του 2023.

Οι ΔΤΥ κατηγορούνται για τη διάπραξη σωρείας ωμοτήτων κατά την κατάληψη τον Οκτώβριο της πόλης Ελ Φάσερ, της τελευταίας πρωτεύουσας πολιτείας στο πελώριο Νταρφούρ που τους αντιστεκόταν ακόμη ως τότε. Τον Φεβρουάριο, αποστολή έρευνας του ΟΗΕ έκανε λόγο για ενέργειες προσιδιάζουσες σε «γενοκτονία».

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο ΟΗΕ, μη κυβερνητικές οργανώσεις και κυβερνήσεις εκφράζουν με έντονο τρόπο την ανησυχία τους για την κατάσταση στην Ελ Ομπάιντ.

«Η αύξηση των πληγμάτων από μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα κατέστρεψε πολιτικές υποδομές, οδηγώντας σε οξείες ελλείψεις καυσίμων και νερού, και στοίχισε τη ζωή σε αμάχους, την ώρα που οι συνθήκες πολιορκίας έχουν παγιδεύσει χιλιάδες αμάχους στην πόλη Ελ Ομπάιντ, όπου στερούνται βασικές υπηρεσίες», τονίζεται στην επιστολή των χωρών με την οποία ζητήθηκε η σύγκληση της κατεπείγουσας συνεδρίασης.

Πρέπει να υπάρξει «άμεση αποκλιμάκωση» και «απόλυτη τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα», προστίθεται.

Η πόλη Ελ Ομπάιντ βρίσκεται σε σταυροδρόμι στρατηγικής σημασίας, που συνδέει το κεντρικό και το ανατολικό Σουδάν, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Χαρτούμ, υπό έλεγχο του τακτικού στρατού, με το αχανές Νταρφούρ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, που πλέον κατέχουν ουσιαστικά ολόκληρο οι παραστρατιωτικοί.

Σύμφωνα με αναλυτές, η κατάληψή της θα εδραίωνε περαιτέρω τον έλεγχο των ΔΤΥ στο δυτικό Σουδάν και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέα προέλασή τους προς την πρωτεύουσα Χαρτούμ.

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι ανάγκασε, στην κορύφωσή του, πάνω από 12 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, με τους περισσότερους πρόσφυγες να καταφεύγουν στο γειτονικό Τσαντ, όπως και σε άλλα κράτη της περιοχής, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Αυτή θα είναι η 13η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από ιδρύσεώς του το 2006.

Πηγή: skai.gr

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