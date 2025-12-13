Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το κομβικό «διπλό» επί της Καϊράτ στην Αστάνα (1-0) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League και στρέφει την προσοχή του στο αυριανό ντέρμπι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το μακρινό ταξίδι στο Καζακστάν, οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο αγωνιστικός χώρος με πλαστικό τερέν έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να θέλει να «τσεκάρει» την κατάσταση των παικτών του πριν καταλήξει στην τελική ενδεκάδα.

Παρ’ όλα αυτά, ο Βάσκος τεχνικός δεν δείχνει διάθεση για πολλές αλλαγές, γνωρίζοντας ότι ο Άρης είναι αντίπαλος που παραδοσιακά δυσκολεύει τους «ερυθρόλευκους».

Ο Κοστίνια διεκδικεί στο αρχικό σχήμα, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ο Στρεφέτσα να πάρει τη θέση του Ποντένσε. Ο Ταρέμι και ο Τσικίνιο θεωρούνται δεδομένοι στη μεσοεπιθετική γραμμή, με τον Μεντιλίμπαρ να εξετάζει το ενδεχόμενο κάποιας αλλαγής στα χαφ, όπου δεν αποκλείεται να δούμε τον Γκαρθία δίπλα στον Μουζακίτη ή τον Νασιμέντο μαζί με τον Εσε, ανάλογα με τα επίπεδα φρεσκάδας.

