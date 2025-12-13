Με τον Στεφ Κάρι να επιστρέφει εντυπωσιακά στη δράση, αλλά τη Μινεσότα να δείχνει χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία, οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν 127-120 των Γουόριορς, παρά την απουσία του Άντονι Έντουαρντς.

Ο Κάρι, που έχασε τα πέντε προηγούμενα παιχνίδια λόγω τραυματισμού στον τετρακέφαλο, σημείωσε 39 πόντους και ήταν ο ξεκάθαρος ηγέτης των «πολεμιστών». Ωστόσο, η ομάδα του Στιβ Κερ δεν κατάφερε να φύγει με το διπλό σε ένα ματς με 27 εναλλαγές στο προβάδισμα, από τα πιο συναρπαστικά της φετινής σεζόν στο NBA.

Για τη Μινεσότα, ο Ρούντι Γκομπέρ πραγματοποίησε κυριαρχική εμφάνιση με 24 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο πέτυχε το καθοριστικό τρίποντο 28 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Τζούλιους Ραντλ πρόσθεσε 27 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον Ναζ Ριντ να δίνει πολύτιμες λύσεις από τον πάγκο.

Οι Γουόριορς, χωρίς τον τραυματία Ντρέιμοντ Γκριν, προηγήθηκαν προσωρινά 118-117 στο τελευταίο δίλεπτο, όμως οι Τίμπεργουλβς έκλεισαν το ματς με σερί 10-2 και πήραν μια σημαντική νίκη απέναντι σε έναν γνώριμο αντίπαλο από τα περσινά playoffs.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Χόρνετς-Μπουλς 126-129

Πίστονς-Χοκς 142-115

Σίξερς-Πέισερς 115-105

Γουίζαρντς-Καβαλίερς 126-130

Γκρίζλις-Τζαζ 126-130

Μάβερικς-Νετς 119-111

Γουόριορς-Τίμπεργουλβς 120-127

