Με... συνταγή ΑΕΚ η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με Ολυμπιακό

Δείτε τις επιλογές του Ρουί Βιτόρια για το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Παναθηναϊκός: Με... συνταγή ΑΕΚ η 11άδα στο ντέρμπι με Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Με τον Ρουί Βιτόρια να καταλήγει στους «πράσινους» οι οποίοι θα είναι στο βασικό σχήμα της ομάδας απέναντι στους Πειραιώτες, χωρίς να κάνει καμία αλλαγή σε σχέση με το πρόσφατο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Ντραγκόφσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Βαγιαννίδη, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Αράο, Μαξίμοβιτς και Μπακασέτας θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ οι Πελίστρι-Τζούριτσιτς στα άκρα και ο Ιωαννίδης στην κορυφή της επίθεσης.

Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Λοντίγκιν, Γέντβαϊ, Κώτσιρας, Ζέκα, Ουναΐ, Λημνιός, Τετέ, Μαντσίνι και Γερεμέγεφ.

