ΠΑΟΚ: Κατώτερος των περιστάσεων, πάγωσε το όνειρο της πρόκρισης στο Βουκουρέστι

Κατώτερος των περιστάσεων αποδείχτηκε στο Βουκουρέστι ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε κακή απόδοση στη «Arena Nationala», ηττήθηκε με σκορ 2-0 από τη Στεάουα και σε συνδυασμό και με την ήττα της στο πρώτο παιχνίδι (1-2), αποχαιρέτησε το Europa League.



Πιο αποφασιστικοί οι Ρουμάνοι, τιμώρησαν τις αμυντικές αδράνειες των «ασπρόμαυρων» και εξασφάλισαν το εισιτήριο για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε τόσο καλά στο παιχνίδι, με τη Στεάουα να έχει τον έλεγχο του αγώνα, κυκλοφορώντας ωραία την μπάλα και απειλώντας την εστία του Κοτάρσκι αρκετές φορές. Όπως στο 7ο λεπτό με τον Σουτ να πιάνει μια οβίδα μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα σταμάτησε στη συμβολή των δοκαριών του Κροάτη κίπερ.



Η πρώτη καλή στιγμή για τον Δικέφαλο του Βορρά ήρθε στο 17ο λεπτό, όταν ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα, ο Σαμάτα πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Ταρνοβάνου έβγαλε σε κόρνερ. Ο Σαμάτα απείλησε ξανά στο 20’, με τον Ενγκεζάνα να τον κόβει την τελευταία στιγμή. Οι γηπεδούχοι έδειχναν να είναι μια ταχύτητα πιο πάνω, εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία του ΠΑΟΚ και άνοιξαν το σκορ στο 30ο λεπτό.



Η Στεάουα κυκλοφόρησε ωραία την μπάλα, ο Μικουλέσκου έσπασε και ο Τσισότι έκανε το πλασέ για να νικήσει τον Κοτάρσκι για το 1-0. Τα λεπτά περνούσαν, ο ΠΑΟΚ απείλησε στη συνέχεια με κεφαλιά του Κεντζιόρα και σουτάρα του Μιχαηλίδη, αλλά τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να πηγαίνει στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ (1-0).

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και στο 58ο λεπτό είχε ευκαιρία για να ισοφαρίσει, όταν ο Ταρνοβάνου έχασε την μπάλα από τα χέρια του, αλλά ο Ποπέσκου έδιωξε τελευταία στιγμή, πριν κλέψει την μπάλα κάποιος παίκτης του Δικεφάλου. Στη συνέχεια η Στεάουα πήρε μέτρα στο γήπεδο και απέκτησε ξανά τον έλεγχο του παιχνιδιού, δημιουργώντας συνεχώς ευκαιρίες για γκολ.



Στο 81ο λεπτό ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι, αφού οι γηπεδούχοι έγραψαν το 2-0. Συγκεκριμένα, μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα έμεινε μέσα στην περιοχή, κανείς δεν κατάφερε να τη διώξει και ο Μικουλέσκου εκτέλεσε από κοντά και διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του.



Ο ΠΑΟΚ προς το φινάλε είχε κάποιες ευκαιρίες για γκολ, τις οποίες όμως δεν εκμεταλλεύτηκε, με το 2-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή και οι Θεσσαλονικείς να αποχαιρετούν με αυτό τον τρόπο την Ευρώπη.



Στεάουα Βουκουρεστίου (Ηλίας Χαραλάμπους): Ταρνοβάνου, Κρέτσου, Ραντούνοβιτς, Ενγκεζάνα, Μ. Ποπέσκου, Κίρικες(71΄Αλχασάν), Σουτ, Τσισότι, Τανάσε(78΄Εντζουμά), Μικουλέσκου(86΄Μπαλούτσα), Μπιρλίτζεα(46΄Γκεοργκίτσα)



ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Μπάμπα, Ότο, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Οζντόεφ(79΄Σβαμπ), Μεϊτέ(55΄Καμαρά), Πέλκας(63΄Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς(79΄Τόμας), Σαμάτα(55΄Τσάλοφ)

