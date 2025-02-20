Bουλγαρία: Βεζένκοφ βγαλμένος από PlayStation, με 40άρα

Μία ομάδα μόνος του ο Σάσα Βεζένκοφ! Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού έκανε ακόμη μία αδιανόητη εμφάνιση, αυτή τη φορά με τη φανέλα της εθνικής Βουλγαρίας. Κάπως έτσι, η ομάδα του επικράτησε με σκορ 81-77 της Σουηδίας στην παράταση, ανέβηκε στο 2-3 στον όμιλό της κι έμεινε ζωντανή για πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ, κάτι που θα κριθεί στην επόμενη αγωνιστική, όταν και θα ψάξει νίκη επί της Γερμανίας εκτός έδρας.



Από την αρχή του παιχνιδιού, ο Βούλγαρος κατάλαβε ότι οι συμπαίκτες του δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι και αποφάσισε να το πάρει πάνω του. Ο Βεζένκοφ έκανε ρεκόρ καριέρας με την εθνική του ομάδα σε πόντους (40), ριμπάουντ (18), εύστοχα τρίποντα (6) και efficiency (49), παίρνοντας μία πραγματικά... προσωπική νίκη, αφού μόνο ένας συμπαίκτης του έφτασε σε διψήφιο σκοράρισμα.



Ο Σάσα έμεινε στο παρκέ για σχεδόν όλο το παιχνίδι (43 λεπτά), έβαλε 6 από τα 9 τρίποντα της ομάδας του, και παράλληλα μοίρασε 4 ασίστ και έκλεψε 2 φορές την κατοχή, σε μία ιστορική εμφάνιση.



Τα δεκάλεπτα: 25-22, 34-39, 58-54, 70-70 (κ.δ.), 81-77 (παρ.)

