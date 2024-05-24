Λογαριασμός
Στο Βερολίνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για το Final 4 της Euroleague

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς θα βρεθεί στην Uber Arena για να παρακολουθήσει τους ημιτελικούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Giannis Antetokounmpo)

Μία πολύ εκλεκτή παρουσία έχει από το πρωί της Παρασκευής (24/05) το Final Four της Euroleague, καθώς στο Βερολίνο βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (Giannis Antetokounmpo)!

Ο Greek Freak μετέβη στην γερμανική πρωτεύουσα και αναμένεται να βρεθεί στην Uber Arena για να παρακολουθήσει τους ημιτελικούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR.

Άλλωστε υπενθυμίζεται ότι στους «πράσινους» αγωνίζεται ο αδερφός του Γιάννη, Κώστας.

Σύμφωνα δε με το Basket News, στο Βερολίνο αναμένεται να βρεθούν επίσης ο παλαίμαχος άσος των Μπουλς, Σκότι Πίπεν και ο σούπερ σταρ της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας 2023 Γερμανίας, Ντένις Σρέντερ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Euroleague Βερολίνο Γιάννης Αντετοκούνμπο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός
