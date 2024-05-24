Μία πολύ εκλεκτή παρουσία έχει από το πρωί της Παρασκευής (24/05) το Final Four της Euroleague, καθώς στο Βερολίνο βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (Giannis Antetokounmpo)!
Ο Greek Freak μετέβη στην γερμανική πρωτεύουσα και αναμένεται να βρεθεί στην Uber Arena για να παρακολουθήσει τους ημιτελικούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR.
Άλλωστε υπενθυμίζεται ότι στους «πράσινους» αγωνίζεται ο αδερφός του Γιάννη, Κώστας.
Giannis Antetokounmpo, Scottie Pippen, and Dennis Schroder are expected to attend the Final Four in Berlin this weekend, @Urbodo confirmed 🤩 pic.twitter.com/MhkSRB6qIh— BasketNews (@BasketNews_com) May 24, 2024
Σύμφωνα δε με το Basket News, στο Βερολίνο αναμένεται να βρεθούν επίσης ο παλαίμαχος άσος των Μπουλς, Σκότι Πίπεν και ο σούπερ σταρ της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας 2023 Γερμανίας, Ντένις Σρέντερ.
