Η Ευρωλίγκα εξασφάλισε τη μονιμότητα που επιθυμούσε καθώς οι 13 ομάδες-μέτοχοι δεσμεύτηκαν για επιπλέον 15 χρόνια με τη διοργάνωση.



Έτσι, πλέον, θα ανήκουν στη διοργάνωση μέχρι το 2040. Ανάμεσα στις ομάδες αυτές ανήκουν, φυσικά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, όπως ακόμη και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, για την οποία όμως δεν υπάρχει στον ορίζοντα η συμμετοχή στο εγγύς μέλλον, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης με την Ουκρανία.

Σημειώνεται πως στις ομάδες-μετόχους δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον η Άλμπα Βερολίνου, η θέση της οποίας στην Ευρωλίγκα είναι επισφαλής.Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός (Ελλάδα), Εφές, Φενέρμπαχτσε (Τουρκία), Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μπασκόνια (Ισπανία), Μακάμπι (Ισραήλ), Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία), Βιλερμπάν (Γαλλία), Μπάγερν (Γερμανία), Ζαλγκίρις (Λιθουανία), ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία).Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει ητης νέας περιόδου. Δεδομένη θεωρείται η παρουσία στην Ευρωλίγκα της σεζόν 2024/25 του Ερυθρού Αστέρα, της Παρτιζάν και της Μονακό, ενώ μένει να φανεί τι θα γίνει με την κάτοχο του Eurocup Παρί, τη Βίρτους Μπολόνια, την Άλμπα Βερολίνου και τη Βαλένθια.

