ΠΑΟΚ: Η ώρα του δεύτερου τελικού του με την Μπιλμπάο στην Πυλαία

Γνωστό έγινε το πότε θα γίνει το τζάμπολ του δεύτερου τελικού του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο στην Πυλαία για το FIBA EUROPE CUP.



Η διοργανώτρια Αρχή το όρισε σήμερα, με την έναρξη του αγώνα να είναι προγραμματισμένη για τις 20:15 στις 23 Απριλίου.



Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στις 16 στην Bilbao Arena, στην Ισπανία χωρίς όμως ακόμη να έχει γίνει γνωστή η ώρα έναρξης.



Ακόμη, όπως είναι λογικό δεν έχει γίνει γνωστό τίποτα για τη διάθεση των εισιτηρίων της μεγάλης αναμέτρησης.

