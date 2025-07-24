Μάριν: «Θα σας συναντήσω στο γήπεδο, πάμε ΑΕΚ»

Με γοργές διαδικασίες η ΑΕΚ απέκτησε τον Ραζβάν Μάριν από την Κάλιαρι, με τον Ρουμάνο να ανακοινώνεται χθες το βράδυ και επίσημα, ως το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.



Ο 29χρονος χαφ θα αποτελέσει ένα πολυεργαλείο στα χέρια του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τον προορίζει για αρχή, στη θέση «6» και μάλιστα έχει ήδη δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, με στόχο να αγωνιστεί στον επαναληπτικό στην Ουγγαρία, απέναντι στην Χαποέλ Μπερ Σεβά, για τα προκριματικά του Conference League.

Ο Μάριν πάτησε σήμερα στην Ελλάδα και ξεναγήθηκε στο γήπεδο της ΑΕΚ, ενώ φόρεσε και τη νέα φανέλα, με τον ίδιο να επιλέγει να τοποθετήσει στην πλάτη του, τον αριθμό «18».



Με ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media της η Ένωση, έδειξε τις πρώτες εντυπώσεις του Ρουμάνου διεθνή, ενώ ο ίδιος ο Μάριν έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο της ομάδας, λέγοντας χαρακτηριστικά:



«Γεια σας. Είμαι εδώ. Χαίρομαι που σας γνωρίζω και θα σας συναντήσω στο γήπεδο. Πάμε ΑΕΚ».

