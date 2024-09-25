Λακαζέτ: «Να έχουμε δολοφονικό ένστικτο με τον Ολυμπιακό»

Να ρεφάρει για την ήττα από τη Μαρσέιγ και να συνδυάσει την επιστροφή της στην Ευρώπη μετά από δύο σεζόν απουσίας με νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό καλείται η Λιόν την Πέμπτη, όπως δήλωσε ο Αλεξάντρ Λακαζέτ. Ο Γάλλος επιθετικός τόνισε την ανάγκη η ομάδα του να είναι πιο αποτελεσματική.

«Μετά την ήττα από τη Μαρσέιγ ήταν δύσκολο να ξυπνήσω. Αν είχαμε αξιοποιήσει τις μισές από τις ευκαιρίες μας, θα είχαμε κερδίσει. Έτσι όμως είναι το ποδόσφαιρο, τώρα εστιάζουμε στο επόμενο παιχνίδι. Είμαστε απογοητευμένοι από τους εαυτούς μας, αλλά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό σημαίνει πολλά για μας. Σηματοδοτεί την επιστροφή μας στην Ευρώπη και το ματς αυτό έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να έχουμε δολοφονικό ένστικτο. Ανυπομονούμε όλοι για τα παιχνίδια του Europa League», ανέφερε.

