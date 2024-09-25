Κάθε άλλο παρά... φιλόξενο καλωσόρισμα επεφύλασσαν οι οπαδοί της Γαλατασαράί στους αντίστοιχους του ΠΑΟΚ.

Οι εκδρομείς φίλοι των πρωταθλητών Ελλάδας φτάνοντας στο «Αλί Σάμι Γεν» για την πρεμιέρα του Europa League αντίκρισαν ένα πανό με την ημερομηνία της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης (1453).

Σημειώνεται πως νωρίτερα η αστυνομία της Τουρκίας πήρε ελληνικές σημαίες από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, αλλά δεν έδειξε ανάλογη... ευαισθησία απέναντι στις προκλήσεις των γηπεδούχων.

Paok tribünleri Rams Park’a geldi.



📸 Galatasaray taraftarları Paok taraftarını “Since 1453” pankartıyla karşıladı. pic.twitter.com/N3Gyu7tn7h — Sadece Tribün (@SadeceTribun) September 25, 2024

