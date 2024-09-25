Λογαριασμός
Europa League: Οπαδοί της Γαλατασαράι «καλωσόρισαν» αυτούς του ΠΑΟΚ με πανό για την άλωση της Κωνσταντινούπολης

Ένα πανό με την ημερομηνία της άλωσης της Κωνσταντινούπολης ήταν από τα πρώτα πράγματα που αντίκρισαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ φτάνοντας στο «Αλί Σάμι Γεν»

Οπαδοί Γαλατά

Κάθε άλλο παρά... φιλόξενο καλωσόρισμα επεφύλασσαν οι οπαδοί της Γαλατασαράί στους αντίστοιχους του ΠΑΟΚ.

Οι εκδρομείς φίλοι των πρωταθλητών Ελλάδας φτάνοντας στο «Αλί Σάμι Γεν» για την πρεμιέρα του Europa League αντίκρισαν ένα πανό με την ημερομηνία της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης (1453).

Σημειώνεται πως νωρίτερα η αστυνομία της Τουρκίας πήρε ελληνικές σημαίες από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, αλλά δεν έδειξε ανάλογη... ευαισθησία απέναντι στις προκλήσεις των γηπεδούχων.

