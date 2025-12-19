ΠΑΟΚ: Έβγαλε το πρόγραμμα ο Ζίβκοβιτς, παίζει με Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, με το τεχνικό επιτελείο και τους παίκτες να επικεντρώνονται στις τελευταίες λεπτομέρειες ενόψει του κρίσιμου αγώνα.

Το καλό νέο για τον Ραζβάν Λουτσέσκου είναι πως ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Υπενθυμίζουμε ότι ο Σέρβος είχε χάσει το ματς με τον Ατρόμητο στην προηγούμενη αγωνιστική λόγω ενοχλήσεων.

Όσον αφορά στους υπόλοιπους, οι Δημήτρης Πέλκας, Γιώργος Γιακουμάκης και Ζοάν Σάστρε έκαναν ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Γιάννης Μιχαηλίδης και Ντέγιαν Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Αναλυτικά το σχετικό Δελτίο Τύπου:

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας φτάνει στο τέλος της και η ομάδα δουλεύει πάνω στις τελευταίες λεπτομέρειες ενόψει του κρίσιμου αγώνα.

Η Παρασκευή (19.12) ήταν ημέρα τακτικής. Το τεχνικό επιτελείο δούλεψε με τους παίκτες πάνω σε όλη την προσέγγιση της μάχης με τον Παναθηναϊκό μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, οι Πέλκας, Γιακουμάκης και Σάστρε δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Μιχαηλίδης και Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Το Σάββατο (20.12) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45.

