Αγωνία για Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ - Επιστρέφει άμεσα στην Ελλάδα

Ανησυχία στις τάξεις του ΠΑΟΚ, καθώς ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού στο ματς της Σερβίας με την Αλβανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ, όπου η ομάδα του Θωμά Στρακόσα επικράτησε 1-0.

Ο εξτρέμ του «δικεφάλου του βορρά» αναμένεται να αποχωρήσει από την αποστολή της Σερβίας και να επιστρέψει στην Ελλάδα για εξετάσεις, έτσι ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με την ενημέρωση της σερβικής ομοσπονδίας, ο Ζίβκοβιτς αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα στον αριστερό τετρακέφαλο.

Ένα ζήτημα στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει του μεγάλου ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, όπου o ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την ΑΕΚ στην OPAP Arena την Κυριακή (19/10).

Σε έξι αγώνες φέτος στο πρωτάθλημα, ο Ζίβκοβιτς έχει 1 γκολ και 2 ασίστ, σκοράροντας μάλιστα στο πρόσφατο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

