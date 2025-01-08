Νωρίς το απόγευμα, στις 16:00, είναι προγραμματισμένη η εκδίκαση της έφεσης που έχει ασκήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την τιμωρία που επιβλήθηκε στον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους συνεργάτες του, για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο πάρκινγκ του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας.

Τους «ασπρόμαυρους» στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ θα εκπροσωπήσουν ο Αλέξης Κούγιας (μόνο για την υπόθεση του Ρουμάνου τεχνικού) και ο Αχιλλέας Μαυρομάτης.

Οι δυο νομικοί, εκπροσωπώντας τον Λουτσέσκου και τους συνεργάτες του (Γιώργο Θεοδωρίδη, Γιώργο Τσονάκα, Παντελή Κωνσταντινίδη και Θανάση Καπούλα), θα επιχειρήσουν να «εξαφανίσουν» αν είναι δυνατόν την συγκεκριμένη ποινή που επέβαλλε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ.

Συγκεκριμένα, οι κ.κ. Κούγιας-Μαυρομάτης θα παραθέσουν μία σειρά από επιχειρήματα, θέλοντας να αποδείξουν πως η πρωτόδικη απόφαση είναι έωλη, ζητώντας παράλληλα την έκδοση της απόφασης είτε αυθημερόν είτε αύριο έως το μεσημέρι.

Στόχος τους είναι ο Ρουμάνος προπονητής να δώσει κανονικά το «παρών» στην αυριανή ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.