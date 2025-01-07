Μετακομίζει στην Κίνα ο Βιτάλ

Η Κίνα θα είναι ο επόμενος προορισμός του Ματέους Βιτάλ. Ο 26χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, πρώην του Παναθηναϊκού, συμφώνησε με τη Sangai Port της ασιατικής χώρας μέχρι τη λήξη της φετινής σεζόν. Αν κι η Κρουζέιρο είχε συμφωνήσει να τον παραχωρήσει στη Νεκάξα, ο Βιτάλ διαφώνησε κι αποφάσισε να μετακομίσει στην Κίνα.

Ο Βιτάλ αναχώρησε για την ασιατική χώρα, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί επίσημα από τη νέα του ομάδα αντί 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.