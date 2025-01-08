Λογαριασμός
Αποχωρεί από τη Γαλλία ο Ντεσάν μετά το Μουντιάλ

Ανέλαβε την Εθνική Γαλλίας το 2012 και αναμένεται να αποχωρήσει από αυτήν έπειτα από 14 χρόνια, με την Equipe να αναφέρει πως η απόφασή του είναι ειλημμένη

Ντιντιέ Ντεσάν

Τίτλοι τέλους μετά από μια μακρά και επιτυχημένη θητεία αναμένεται να πέσουν στη συνεργασία του Ντιντιέ Ντεσάν με την γαλλική ομοσπονδία, καθώς σύμφωνα με την «Equipe» ο έμπειρος τεχνικός θα αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσίας της εθνικής ομάδας της χώρας του μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ του 2026.

Μια θέση την οποία ανέλαβε το 2012 και όπως φαίνεται θα την αφήσει μετά από θητεία 14ων χρόνων, έχοντας πανηγυρίσει με τους «τρικολόρ» την κατάκτηση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, αυτού του 2018, ενώ παράλληλα έχει βρεθεί και σε δύο τελικούς, έναν του Euro το 2016 που ηττήθηκε από την Πορτογαλία στην παράταση και έναν του Μουντιάλ το 2022, που έχασε από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στα πέναλτι.

Ο Ντεσάν φέρεται να έχει πάρει αυτή την απόφαση εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά βάσει όσων μεταφέρονται στη Γαλλία θεωρεί πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή το διαλαλήσει στον κόσμο. Μάλιστα, δεν αποκλείεται αυτό να συμβεί ακόμα και αύριο (08/01).

