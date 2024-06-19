Αργότερα του αρχικά προγραμματισμένου θα περιμένει τον Μαντί Καμαρά ο ΠΑΟΚ.

Το νέο απόκτημα του «δικεφάλου του Βορρά» ξεκίνησε από τη Γουϊνέα για το Παρίσι, απ’ όπου θα πετούσε έπειτα για τη Θεσσαλονίκη.

Η πτήση του ωστόσο καθυστέρησε, με αποτέλεσμα να χάσει την ανταπόκριση για τη συμπρωτεύουσα.

Έτσι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αναζητούν νέα πτήση για τον παίκτη και εντός της ημέρας θα γίνει γνωστό το πότε θα φτάσει τελικά στην Ελλάδα.

