Προπόνηση με απαρτία για την Εθνική μπάσκετ

Ενσωματώθηκαν Παπανικολάου, Σλούκας, Μήτογλου και Γουόκαπ

Εθνική ομάδα

Σε πλήρη σύνθεση συνεχίζεται από την Τετάρτη η προετοιμασία της Εθνικής μπάσκετ για το Προολυμπακό Τουρνουά στο ΣΕΦ (2-7 Ιουλίου).

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει πλέον στη διάθεσή του 19 παίκτες, καθώς ενσωματώθηκαν οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου και Τόμας Γουόκαπ. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού λόγω τραυματισμού θα χρειαστεί κάποιες μέρες για να μπει στο πρόγραμμα της ομάδας (κάνει θεραπείες), αλλά εκφράζεται η βεβαιότητα πως θα παίξει στο Προολυμπιακό.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε στους παίκτες του θέτοντας τους βασικούς άξονες λειτουργίας της ομάδας στις λίγες διαθέσιμες μέρες που μεσολαβούν μέχρι την έναρξη των επίσημων αγώνων. Παρών ήταν και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος επίσης μίλησε στην ομάδα.

Την Παρασκευή (20:00) θα γίνει το πρώτο από αυτά στο ΣΕΦ με την υποστήριξη του ΟΠΑΠ, με αντίπαλο την Πολωνία, ενώ ακολουθεί το τουρνουά «AEGEAN Ακρόπολις», με την Εθνική να αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο (25/6) και τις Μπαχάμες (27/6).

Πηγή: sport-fm.gr

