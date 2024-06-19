Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η αρχηγική ομιλία του Εμπαπέ στα αποδυτήρια πριν την πρεμιέρα της Γαλλίας στο Euro

Η εθνική Γαλλίας ανέβασε στα social media την ομιλία του αρχηγού, Κίλιαν Εμπαπέ, πριν την πρεμιέρα του Euro 2024 με την Αυστρία

Εμπαπέ
Ζούμε τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου με το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ και παίζουμε με τις καλύτερες αποδόσεις, special promos, ανανεωμένο bet builder αλλά και με football party με μια νέα προσφορά κάθε μέρα. Ευρωπαϊκό θα πει παίζουμε μαζί. Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.
18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Άτυχος στάθηκε ο Κίλιαν Εμπαπέ στην πρεμιέρα του Euro 2024, αφού στη νίκη της Γαλλίας με την Αυστρία, έσπασε τη μύτη του, θα χάσει το ντέρμπι του ομίλου με την Ολλανδία και θα μπορεί ν’ αγωνιστεί στα επόμενα ματς της διοργάνωσης με ειδική μάσκα.

Ο νέος αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης έχει πάρει το περιβραχιόνιο στους «τρικολόρ» και πριν την έναρξη του αγώνα, απεύθυνε μια αρχηγική ομιλία στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια.

«Ό,τι κι αν συμβεί. Ο διαιτητής, ο αγωνιστικός χώρος, οι οπαδοί απαντούν πάντα με το παιχνίδι. Έχουμε τους παίκτες να παίξουν. Βάζουμε την μπάλα στο έδαφος, παίζουμε, με προσωπικότητα. Και απολαύστε το παιδιά, αυτές είναι υπέροχες στιγμές. Είναι αγώνες του euro, απολαύστε το, δεν φοβόμαστε τίποτα, παίζουμε», ανέφερε ο Εμπαπέ πριν πάρει τον λόγο ο Ντιντιέ Ντεσάν.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία Euro 2024 Κιλιάν Εμπαπέ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark