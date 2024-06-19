18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Άτυχος στάθηκε ο Κίλιαν Εμπαπέ στην πρεμιέρα του Euro 2024, αφού στη νίκη της Γαλλίας με την Αυστρία, έσπασε τη μύτη του, θα χάσει το ντέρμπι του ομίλου με την Ολλανδία και θα μπορεί ν’ αγωνιστεί στα επόμενα ματς της διοργάνωσης με ειδική μάσκα.



Ο νέος αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης έχει πάρει το περιβραχιόνιο στους «τρικολόρ» και πριν την έναρξη του αγώνα, απεύθυνε μια αρχηγική ομιλία στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια.



«Ό,τι κι αν συμβεί. Ο διαιτητής, ο αγωνιστικός χώρος, οι οπαδοί απαντούν πάντα με το παιχνίδι. Έχουμε τους παίκτες να παίξουν. Βάζουμε την μπάλα στο έδαφος, παίζουμε, με προσωπικότητα. Και απολαύστε το παιδιά, αυτές είναι υπέροχες στιγμές. Είναι αγώνες του euro, απολαύστε το, δεν φοβόμαστε τίποτα, παίζουμε», ανέφερε ο Εμπαπέ πριν πάρει τον λόγο ο Ντιντιέ Ντεσάν.

Les discours d'avant match de Mbappé, du coach et des autres joueurs... puis le retour dans le vestiaire après la victoire face à l'Autriche ! 🤩



C'est parti pour les coulisses du match ! 👀#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CmV38O6E7w June 19, 2024

