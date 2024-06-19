Πηγή: sport-fm.gr
- Παναθηναϊκός: Απέρριψε πρόταση 25 εκατ. για τον Ιωαννίδη
- Βραδιά Ευρωπαϊκού με Σκωτία-Ελβετία απόψε στο κατάστημα ΟΠΑΠ της οδού Τζαβέλλα 111 στη Νίκαια - Ραντεβού στις 21:00 για μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις
- Ραγίζει καρδιές ο Φαν Χάαλ: «Ζω πάνω από 3 χρόνια με ακτινοβολίες και χειρουργεία, μπορώ να αντιμετωπίσω τον θάνατο»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.