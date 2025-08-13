ΠΑΟΚ: Αποχαιρέτησε Άλεξ Αντετοκούνμπο υπογράφει στον Άρη

Παρελθόν κι επίσημα από τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Άλεξ Αντετοκούνμπο. Ο 22χρονος φόργουορντ δεν ήταν στα πλάνα του Γιούρε Ζντοβτς και το συμβόλαιό του λύθηκε κοινή συναινέσει. Πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, με τον οποίο έχει ήδη συμφωνήσει.



Με τον ΠΑΟΚ μέτρησε 1,2 πόντους και 1,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 14 συμμετοχές στη regular season της Stoiximan GBL, ενώ είχε 2 πόντους και 1,4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι σε 8 συμμετοχές στο FIBA Europe Cup.

Η ανακοίνωση:



Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Αλέξανδρο Αντετοκούνμπο. Ευχαριστούμε τον Άλεξ για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

