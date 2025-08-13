Λουτσέσκου: «Κανονικά στη ρεβάνς ο Καμαρά - Έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μας»

Την αποκάλυψη ότι ο Καμαρά θα είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς του 0-0 με τη Βόλφσμπεργκερ έκανε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον προπονητή του ΠΑΟΚ να τονίζει ότι περιμένει να δει αντίδραση από την ομάδα του.



Παράλληλα, ο Ρουμάνος έκανε την εκτίμηση πως ο Τάισον αναμένεται να είναι έτοιμος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Αναλυτικά όσα είπε:



Για την ετοιμότητα της ομάδας: «Αύριο θα δούμε το πόσο έτοιμη είναι η ομάδα. Είναι ένα αποτέλεσμα που κρατάει και τις δύο ομάδες συγκεντρωμένες στο παιχνίδι. Αύριο θα δούμε πραγματικά πόσο έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Η ομάδα έχει δουλέψει καλά, για να πάρει το αποτέλεσμα που χρειάζεται.



Ο Τάισον δε θα είναι μαζί μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν παραπονιέμαι για παίκτες που λείπουν. Περιμένω αντίδραση, έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μας. Αυτό που περιμένω, είναι μία πολύ καλή αντίδραση συνεχόμενα από τους παίκτες μου. Περιμένω μία δυνατή, μία ισχυρή νοοτροπία, υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης και να δουλέψουμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της ομάδας μας κι αυτό περιμένω να δω».



Για τον Τάισον: «Δεν είμαι γιατρός για να δώσω σαφή απάντηση για την κατάστασή του. Η αίσθηση που έχω είναι πως θα είναι πλήρως έτοιμος μαζί μας μετά τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, τον Σεπτέμβρη».



Για το γεγονός ότι το πρώτο ματς έκλεισε χωρίς τελική στην εστία για τον ΠΑΟΚ: «Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, αυτό που ξέρω είναι πως πρέπει να κερδίσουμε».



Για τον Καμαρά: «Θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το αυριανό παιχνίδι».

