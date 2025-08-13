Άρης: Ανακοίνωσε Μπράις Τζόουνς

Παίκτης του Άρη είναι κι επίσημα ο Μπράις Τζόουνς. Ο 29χρονος γκαρντ (1,83μ.) ήταν την περασμένη σεζόν πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα έχοντας 18,5 πόντους με τη φανέλα της Ιγκοκέα, ενώ επελέγη και στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.



Η ανακοίνωση:



Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Bryce Jones για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.



Ο Bryce Jones είναι γεννηθείς στις 12 Οκτωβρίου του 1994 και με ύψος 1.83μ. αγωνίζεται στη θέση του πόιντ γκαρντ.



Ο νέος αθλητής του ΑΡΗ ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2013 στο Jones Candy JC, όπου τη δεύτερη χρονιά μέτρησε 19.4 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5.9 ασίστ και 2.2 κλεψίματα ανά αγώνα. Το 2015 μεταγράφηκε στο Murray State, από το οποίο αποφοίτησε το 2017, με 12 πόντους, 3.2 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ και 1.3 κλεψίματα.



Μετά από την παρουσία του στην KK Ulcinj του Μαυροβουνίου, το καλοκαίρι του 2019 υπέγραψε στη σερβική Borac Cacak, στην οποία παρέμεινε για δύο χρόνια. Στη δεύτερη σεζόν (2020-21) αγωνίστηκε στην Αδριατική Λίγκα, με 13.1 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ.



Το 2021-22 μετακόμισε στην FMP, κάνοντας την καλύτερη έως τότε σεζόν του, με 15.7 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 6.7 ασίστ. Επιδόσεις που του έδωσαν ένα συμβόλαιο στη γαλλική Limoges, όπου είχε 15.8 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.



Τη σεζόν 2023-24 μετακόμισε στη Ρουμανία και την Cluj Napoca, όπου μέτρησε 11.8 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ. Εκείνη τη χρονιά, μάλιστα, τέθηκε αντιμέτωπος του ΑΡΗ στο BKT EuroCup. Στον αγώνα της Ρουμανίας (90-74), μέτρησε 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.



Πέρυσι, επέστρεψε στην Αδριατική Λίγκα για λογαριασμό της Igokea. Πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, μετρώντας 18.5 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 5.9 ασίστ, κερδίζοντας τη θέση του πρώτου σκόρερ της λίγκας και μία θέση στην καλύτερη πεντάδα της.

