ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε την παραμονή Βιεϊρίνια με επικό βίντεο που γυαλίζει τις κούπες

Η σημαία στον ιστό της, για μία ακόμα σεζόν»… Με αυτή την ατάκα ξεκινάει την ανακοίνωσή της για την παραμονή του Αντελίνο Βιεϊρίνια για ακόμη μία σεζόν στην ομάδα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Παράλληλα, οι «ασπρόμαυροι» έδωσαν στη δημοσιότητα ένα τρομερό βίντεο με τον πολύπειρο Πορτογάλο αρχηγό του «δικέφαλου του βορρά». Σε αυτό, ο Βιεϊρίνια τοποθετεί στο ράφι και γυαλίζει τα έξι τρόπαια που έχει με τον ΠΑΟΚ, δύο πρωταθλήματα και τέσσερα Κύπελλα!
#TheLeader stays....#Vieirinha 2025 ⚫️⚪️#PAOK #OurWay pic.twitter.com/jWl8loxB78— PAOK FC (@PAOK_FC) June 25, 2024
