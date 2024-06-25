ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε την παραμονή Βιεϊρίνια με επικό βίντεο που γυαλίζει τις κούπες

Η σημαία στον ιστό της, για μία ακόμα σεζόν»… Με αυτή την ατάκα ξεκινάει την ανακοίνωσή της για την παραμονή του Αντελίνο Βιεϊρίνια για ακόμη μία σεζόν στην ομάδα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.



Παράλληλα, οι «ασπρόμαυροι» έδωσαν στη δημοσιότητα ένα τρομερό βίντεο με τον πολύπειρο Πορτογάλο αρχηγό του «δικέφαλου του βορρά». Σε αυτό, ο Βιεϊρίνια τοποθετεί στο ράφι και γυαλίζει τα έξι τρόπαια που έχει με τον ΠΑΟΚ, δύο πρωταθλήματα και τέσσερα Κύπελλα!

