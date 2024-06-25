Και με την… βούλα παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR είναι από σήμερα (25/06) και για τα επόμενα τρία χρόνια ο Λορέντζο Μπράουν!



Με την «πράσινη» ΚΑΕ να επισημοποιεί την συμφωνία της με τον Αμερικανό -με ισπανικό διαβατήριο- γκαρντ, υπογράφοντας μαζί του συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.



Ενεργοποιώντας, έτσι, την πρώτη «βόμβα» του φετινού καλοκαιριού, σε μεταγραφικό επίπεδο, ενώ ως γνωστόν ο Παναθηναϊκός AKTOR θα προχωρήσει και στην απόκτηση ενός σέντερ που, πιθανότατα, θα… ταράξει τα νερά.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:



«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Λορέντζο Μπράουν για τα επόμενα τρία χρόνια.



Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση της Maccabi Playtika Tel Aviv για τη συμβολή της στην ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής.



Ο Λορέντζο Μπράουν γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1990 στο Illinois των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει ύψος 1.96μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ.



Ως κολεγιόπαιδο αγωνίστηκε στο North Carolina State από το 2010 ως το 2013. Στη δεύτερή του σεζόν στο NCAA είχε 12.4 πόντους, 7.2 ασίστ και 4.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Συνολικά, στην κολεγιακή του καριέρα μέτρησε 11.6 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ σε 32.6 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.



Ο Μπράουν επελέγη στο νούμερο 52 του NBA draft του 2013 από τους Minnesota Timberwolves και στις 26 Σεπτεμβρίου υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα.



Τον Νοέμβριο του 2013 μετακόμισε στους Philadelphia 76ers, αγωνιζόμενος παράλληλα και στη θυγατρική τους ομάδα, τους Delaware 87ers.



Στις 29 Ιουλίου του 2014 υπέγραψε στην ιταλική Reyer Venezia, ωστόσο στις αρχές Σεπτεμβρίου επέστρεψε στις ΗΠΑ για λογαριασμό των Detroit Pistons, ενώ τον Νοέμβριο μετακόμισε τους Grand Rapids Drive, τη θυγατρική των Denver Nuggets.



Στις 28 Ιανουαρίου του 2015 υπέγραψε συμβόλαιο με τους Minnesota Timberwolves, με τους οποίους αγωνίστηκε σε 29 ματς έχοντας 4.2 πόντους, 3.1 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.



Τον Ιανουάριο του 2016 υπέγραψε στους Phoenix Suns και έκανε το ντεμπούτο του απέναντι στους Indiana Pacers έχοντας 7 πόντους, 5 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ενώ στις 18 Μαρτίου του 2016 μετακινήθηκε στους Detroit Pistons.



Τον Νοέμβριο του 2016 υπέγραψε στη ρωσική UNICS Kazan, αλλά τον Δεκέμβριο μετακόμισε στην Κίνα για λογαριασμό των Zhejiang Golden Bulls, όπου σε 20 ματς μέτρησε 24 πόντους, 7.4 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ και 2.6 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Μετά το τέλος της σεζόν στην Κίνα, ο Μπράουν επέστρεψε στις ΗΠΑ αγωνιζόμενος στους Grand Rapids Drive.



Τη σεζόν 2017-2018 βρέθηκε στους Toronto Raptors, με το χρόνο του να μοιράζεται μεταξύ του ΝΒΑ και της G League, ενώ κέρδισε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της G League. Τον Ιούλιο του 2018 ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Raptors αγωνιζόμενος για 26 παιχνίδια μαζί τους.



Στις 10 Φεβρουαρίου του 2019 επέστεψε στην Κίνα για λογαριασμό των Guangzhou Loong Lions και στα 9 ματς που έπαιξε εκεί μέτρησε 25.2 πόντους, 5.4 ριμπάουντ, 4.9 ασίστ και 2.8 κλεψίματα κατά μέσο όρο.



Το καλοκαίρι του 2019 υπέγραψε στον Crvena Ζvezda και μαζί του αγωνίστηκε σε 27 αναμετρήσεις της Euroleague έχοντας 12.3 πόντους, 4.6 ασίστ και 3.3 ασίστ κατά μέσο όρο.



Στις 14 Ιουλίου του 2020 ανακοινώθηκε από την τουρκική Fenerbahce Beko και στην Euroleague μέτρησε 8.7 πόντους, 3.4 ασίστ και 2.2 ριμπάουντ σε 37 αγώνες.



Τον Ιούλιο του 2021 υπέγραψε στη ρωσική UNICS και σε 26 ματς στη Euroleague είχε 17.3 πόντους, 6 ασίστ και 3.2 ριμπάουντ.



Στις 29 Ιουνίου του 2022, ο Μπράουν υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Maccabi Tel Aviv. Ολοκλήρωσε τη σεζόν 2023-2024 έχοντας 13.2 πόντους, 6.1 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Eurolerague και βρέθηκε στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης. Με την Maccabi Tel Aviv κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα του Ισραήλ.



Συνολικά, έχει αγωνιστεί σε 135 ματς της Euroleague από το 2019 μέχρι το 2024 μετρώντας 13 πόντους, 5.1 ασίστ και 2.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.



Τον Ιούλιο του 2022, ο Λορέντζο Μπράουν πήρε την ισπανική υπηκοότητα και αγωνίστηκε με την Εθνική Ομάδα της χώρας στο EuroBasket 2022, όπου και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Η παρουσία του ήταν εντυπωσιακή, καθώς ολοκλήρωσε τη διοργάνωση μετρώντας 15.2 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 7.6 ασίστ κατά μέσο όρο!».

