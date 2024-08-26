Δύο κινήσεις με το... βλέμμα στο μέλλον έκανε ο Πανσερραϊκός. Τα «λιοντάρια» απέκτησαν τον 18χρονο Αιγύπτιο αριστερό χαφ Καρίμ Χαμέντ και τον 21χρονο Έλληνα τερματοφύλακα Βίκτορα Σακαλίδη, οι οποίοι θα αγωνίζονται στις Σέρρες για την επόμενη τριετία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός, έχοντας πάντα το βλέμμα της στραμμένο και στην επόμενη ημέρα, ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τους νεαρούς και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές Karim Hamed και Βίκτορα Σακαλίδη, οι οποίοι υπέγραψαν τριετές συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φορούν τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

O Karim Hamed είναι γεννημένος στις 17/09/2005 στην Αίγυπτο, αγωνίζεται ως αριστερός χαφ και είναι ποδοσφαιρικό προϊόν των ακαδημιών της Ζαμαλεκ, εκεί όπου αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα όντας επαγγελματίας από 16 ετών, αρχηγός της Κ19 και μέλος της Εθνικής U20 της Αιγύπτου.

Ο Βίκτορας Σακαλίδης είναι γεννημένος στις 09/04/2003 στο Κιλκίς, αγωνίζεται ως τερματοφύλακας και έχει παίξει στο παρελθόν στον ΟΦΗ με την U19 και στην Γ Εθνική με τον Μακεδονικό Επταλόφου και τον ΠΑΟΚ Κρηστώνης».

