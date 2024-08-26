Άδοξα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο US Open η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια έπαιξε μόλις ένα σετ με τη Γιαφάν Γουάνγκ πριν αποχωρήσει από την αναμέτρηση λόγω τραυματισμού στον ώμο.

Η Σάκκαρη ήταν φανερά μακριά από τον καλό της εαυτό, με την Κινέζα τενίστρια, νούμερο 80 της κατάταξης, να παίρνει άνετα το πρώτο σετ με σκορ 6-2. Κάπου εκεί, η Ελληνίδα ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ και αφου συμβουλεύτηκε την προσωπική της φυσιοθεραπεύτρια, αποχώρησε από την αναμέτρηση.

Κάπως έτσι, η Σάκκαρη δεν κατάφερε να προκριθεί από τον πρώτο γύρο ακόμη μίας Grand Slam διοργάνωσης. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, πως δεν έχει καταφέρει να επιβιώσει μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα ενός τέτοιου τουρνουά από το Αυστραλιανό Όπεν του 2022.

Όσον αφορά το πρόβλημά της, είναι αυτό στον δεξιό ώμο που την άφησε και εκτός Σινσινάτι. Δυστυχώς, παρόλο που δεν αγωνίστηκε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν κατάφερε να το ξεπεράσει εγκαίρως και της στέρησε την ευκαιρία να προχωρήσει στο US Open.

