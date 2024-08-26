Ο Παναθηναϊκός παίζει την ευρωπαϊκή του «ζωή» κόντρα στη Λανς (29/08, 21:00), έχοντας στόχο να ανατρέψει την ήττα με σκορ 2-1 και να προκριθεί στη League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» επιθυμούν να έχουν το κατάμεστο ΟΑΚΑ στο πλευρό τους για τη μεγάλη αυτή αναμέτρηση, έχοντας ανακοινώσει γενική είσοδο με 10 ευρώ αλλά και την κάλυψη των εξόδων της μετακίνησης όσων έρχονται από την επαρχία.

Με τα εισιτήρια να φεύγουν με γοργούς ρυθμούς, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε μία φωτογραφία με τα μπλουζάκια τα οποία θα μοιραστούν σε όσους βρεθούν στο ΟΑΚΑ, έτσι ώστε η κερκίδα να έχει ομοιομορφία.

Πρόκειται για λευκά μπλουζάκια, τα οποία γράφουν με πράσινα γράμματα «Μαζί για την πρόκριση» και μερικές λεπτομέρειες για τον αγώνα.

Δείτε φωτογραφία:

