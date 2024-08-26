Οι Εθνικές ομάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών έκαναν ένα βήμα πρόκρισης στα τελικά του Ευρωβόλεϊ του 2026 με τις νίκες επί των Βόρειας Μακεδονίας κι Αυστρίας αντίστοιχα την Κυριακή.

Έτσι, το Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία στις γυναίκες την ερχόμενη Τετάρτη στο κλειστό της Μίκρας θα γίνει με ελεύθερη είσοδος

Επίσης, το Ελλάδα-Γεωργία στους άνδρες την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει με ελεύθερη είσοδος για τους φιλάθλους που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν το ματς στο κλειστό της Νεάπολης Λάρισας.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να μπουν από την κεντρική είσοδο, ενώ από τη Θύρα 6 θα είναι η είσοδος για τους επισήμους.

