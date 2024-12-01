Πανσερραϊκός: Δάγκωσε τον Asteras AKTOR και τον έφτασε στη βαθμολογία

Ο Πανσερραϊκός επικράτησε του Asteras AKTOR 2-1 για την 13η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της Stoiximan Super Legaue έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι στις Σέρρες.



Αμφότερες οι ομάδες εκμεταλλεύτηκαν τα στημένα τους, με τον συνήθη ύποπτο Μπετανκόρ και τον Φαρές να σκοράρουν για τους γηπεδούχους, ενώ προσωρινά είχε μειώσει για τους φιλοξενούμενους ο Μακέντα.

Στο μυαλό των κόουτς:

Το ματς:

MVP:

Η σφυρίχτρα:

Οι ενδεκάδες:

επέλεξε τον Γκουγκεσασβίλι κάτω από τα γκολπόστ και τους Δεληγιαννίδη, Μπέργκστρομ, Ντάβιντσον και Φαρές στην τετράδα της άμυνας. Ζελέν και Στάικος ήταν το δίδυμο στα χαφ με τον Χατζηστραβό να βρίσκεται λίγα μέτρα μπροστά τους. Στα αριστερά της επίθεσης ξεκίνησε ο Σαλαζάρ, στα δεξιά ο Ντέλετιτς και στην κορυφή ο Μπετανκόρ.Από την άλλη οπαρέταξε τον Asteras AKTOR με τριάδα στην άμυνα και τον Τσιντώτα κάτω από τα δοκάρια. Ντελί, Τριανταφυλλόπουλος και Αλάγμπε ήταν η τριάδα στα στόπερ, με τον Γκαρθία δεξιά και τον Χουχούμη αριστερά να καλύπτουν τις πλευρές. Στο κέντρο βρέθηκαν οι Μούμο και Γιαμπλόνσκι, με τον Καλτσά να είναι στο δεξί άκρο της επίθεσης και τον Παλάσιος στο αριστερό. Αιχμή του δόρατος ήταν ο Φεντερίκο Μακέντα.Παρότι ο αγωνιστικός χώρος δεν βοηθούσε, αφού είχε μαζέψει πολύ νερό λόγω των βροχών στην περιοχή, οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και με διάθεση να επιτεθούν από την αρχή.Πριν καλά καλά συμπληρωθεί ένα λεπτό στο παιχνίδι, ο Μακέντα σούταρε μέσα από τη μικρή περιοχή, αλλά ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε σε κόρνερ.Στη συνέχεια ο Πανσερραϊκός ήταν αυτός που ανέλαβε τα ηνία του αγώνα, καθώς εκμεταλλευόμενος τις μακρινές αποστάσεις των γραμμών του Asteras AKTOR κυκλοφορούσε με άνεση την μπάλα και έφτανε εύκολα στην περιοχή του Τσιντώτα.Κάτι το οποίο οδήγησε και στο πρώτο γκολ των γηπεδούχων. Στο 13’ Χατζηστραβός σούταρε εκτός περιοχής, ο Τσιντώτας δεν κατάφερε να μπλοκάρει σταθερά την μπάλα και στην προσπάθειά του να διώξει σε δεύτερο χρόνο ανέτρεψε τον Μπετανκόρ. Ο Ισπανός επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση, ευστόχησε και άνοιξε το σκορ, φτάνοντας τα 10 γκολ στο πρωτάθλημα και τον Ελ Κααμπί στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ. Μάλιστα, αυτό ήταν το 8ο συνεχόμενο ματς που σκοράρει ο Μπετανκόρ!Ο Παντελίδης άλλαξε το σύστημα και μετέφερε τον Αλάγκμπε στα χαφ. Οι Αρκάδες βελτιώθηκαν, ισορρόπησαν το παιχνίδι και στο 34’ έφτασαν στην ισοφάριση. Ο Καλτσάς εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μακέντα… καταλάθος έκανε το 1-1, με την μπάλα να βρίσκει πρώτα στον συμπαίκτη του, Τριανταφυλλόπουλο και έπειτα στο κεφάλι του.Λίγα λεπτά αργότερα ο Πανσερραϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία για να πάρει εκ νέου το προβάδισμα, αλλά το σουτ του Στάικου βρήκε το κάθετο δοκάρι του Τσιντώτα. Μια ακόμα φάση των γηπεδούχων, προϊόν σωστού build-up και ωραίας εναλλαγής της μπάλας.Αυτή ήταν και η τελευταία καλή φάση στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες 1-1 στα αποδυτήρια.Στο δεύτερο ημίχρονο ο Asteras AKTOR μπήκε καλύτερα και δευτερόλεπτα μετά την έναρξη έχασε τεράστια ευκαιρία για να προηγηθεί.Σε ένα ακόμα κόρνερ, ο Μπέργστρομ δεν κατάφερε να απομακρύνει καλά, η μπάλα κόντραρε στον Τριανταφυλλόπουλο και πήρε κατεύθυνση προς την εστία, με τον Γκουγκεσασβίλι να διώχνει εκατοστά πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή.Η ομάδα του Παντελίδη είχε μπει με ξεκάθαρο πλάνο στο δεύτερο μέρος και προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί το γεγονός πως οι γηπεδούχοι ανέβαζαν πολλούς παίκτες σε φάση επίθεσης, φεύγοντας στην αντεπίθεση.Τόσο ο Παλάσιος όσο ο Ρεγκίς που πήρε τη θέση του στο 58’, δημιουργούσαν συνεχώς προβλήματα στον Δεληγιαννίδη, με μεγαλύτερη φάση να είναι ένα σουτ του δεύτερου στο 76’ μέσα από την περιοχή, το οποίο απέκρουσε και πάλι ο Γκουγκεσασβίλι.Ωστόσο, κόντρα στη ροή του αγώνα ο Πανσερραϊκό βρήκε το γκολ της νίκης, καθώς έπειτα από την εκτέλεση κόρνερ του Τομάς στο 82', ο Φαρές πήρε την κεφαλιά και έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του.Για ακόμα ένα παιχνίδι ο Χατζηστραβός ήταν καταπληκτικός και ήταν ο «μετρονόμος» για τον Πανσερραϊκού, καθώς όποτε το αποφάσιζε η ομάδα ανέβαζε ή ταυτόχρονα έριχνε τον ρυθμό του αγώνα. Από κοντά και ο Στάικος, ενώ για Asteras AKTOR ο Μακέντα έκανε καλό ματς, δίνοντας πολλές μονομαχίες, σκοράροντας παράλληλα και το γκολ της ομάδας του.Το παιχνίδι δεν είχε σκληρά μαρκαρίσματα αλλά ούτε και κάποια αμφισβητούμενη φάση, με τον Παπαπέτρου να μη χρειάζεται να επέμβει αρκετές φορές, δίνοντας μόνο 2 κάρτες στο ματς. Αρκετά καλή διαιτησία που συνέβαλε στο να μην πέσει ο ρυθμός του αγώνα.(Χουάν Φεράντο): Γκουγκεσασβίλι, Δεληγιαννίδης, Μπέργκστρεμ, Ντάβιντσον, Φαρές, Ζελέν (89' Καρασαλίδης), Στάικος, Χατζηστραβός, Ντέλετιτς (61' Τόμας), Μπετανκόρ, Σαλαζάρ (70' Κάπτουμ)(Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας, Γκαρθία (72' Τζανδάρης), Τριανταφυλλόπουλος, Ντελί, Χουχούμης, Γιαμπλόνσκι (72' Άλχο), Αλάγκμπε (82' Μπιλέ), Μούμο, Καλτσάς, Μακέντα (82' Τζίμας), Παλάσιος (58' Ρεγκίς)ΠαπαπέτρουΠαπαδάκης, ΜωυσιάδηςΜπούτσικοςΕυαγγέλου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.