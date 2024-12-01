Ολυμπιακός: Γουόκαπ και Λαρεντζάκης έσωσαν την ομάδα από το Περιστέρι

Tα είδε όλα αλλά γλίτωσε ο Ολυμπιακός! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα τα βρήκε «σκούρα» κόντρα στο καταπληκτικό Περιστέρι και «φλέρταρε» με τη δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα, όμως τελικά επιβίωσε στο τέλος και πήρε το ροζ φύλλο με σκορ 84-78, ανεβαίνοντας στο 7-1 στη Stoiximan GBL. Στο 3-5 έπεσαν οι φιλοξενούμενοι, που έδειξαν όμως εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο.



Οι Πειραιώτες μπήκαν νωθρά στον αγώνα και το Περιστέρι το εκμεταλλεύτηκε ώστε να ξεφύγει με +14 (25-39), έχοντας σε απίστευτη κατάσταση τον Τζάρελ Έντι. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μπουν ξανά στο ματς, όμως κάθε φορά η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη έβρισκε τον τρόπο να ξεφεύγει και πάλι. Η τελική αντεπίθεση του Ολυμπιακού ήρθε στην τελευταία περίοδο, όταν ο Τόμας Γουόκαπ και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έβαλαν 17 συνεχόμενους πόντους και μετέτρεψαν το 67-69 σε 82-78, κρίνοντας τον αγώνα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 23 πόντους, όμως οι δύο προαναφερθέντες, Γουόκαπ και Λαρεντζάκης, είχαν 13 πόντους και έκαστος και καθόρισαν την έκβαση του αγώνα. Από το Περιστέρι, μυθικό ματς με 31 πόντους και 7/11 τρίποντα έκανε ο Τζάρελ Έντι, ενώ καλή εμφάνιση με 8 πόντους και 3 ριμπάουντ είχε και ο Νεοκλής Αβδάλας.

Στην 9η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα παίξει στη Ρόδο με τον Κολοσσό (8/12 στις 17:15), ενώ το Περιστέρι θα υποδεχθεί την ΑΕΚ (7/12 στις 20:15). Για τους «ερυθρόλευκους» θα προηγηθεί η «διαβολοβδομάδα» με Μονακό εκτός έδρας και Παρί εντός έδρας.



Το ματς



Το Περιστέρι μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και εκμεταλλεύτηκε την παθητικότητα του Ολυμπιακού στην άμυνα για να πάρει προβάδισμα 10-16 από νωρίς, με πρωταγωνιστές τους Βαγγέλη Ζούγρη και Τζάρελ Έντι. Οι «ερυθρόλευκοι» έμοιαζαν κουρασμένοι στο ξεκίνημα και οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν την εντυπωσιακή τους παρουσία, φτάνοντας στο +10 (14-24) με μακρινά τρίποντα από Έντι και Πουλιανίτη. Η πρώτη περίοοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 20-27 και το Περιστέρι να είναι αισθητά ανώτερο.

H ίδια κατάσταση συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να πλησιάσει με τρίποντο του Λαρεντζάκη (25-31), όμως ο Κάρμπερι με τον Αβδάλα έβαλαν συνεχόμενα καλάθια και η ομάδα των δυτικών προαστίων ξέφυγε για πρώτη φορά με +14 (25-39). Παρόλα αυτά, κάπου εκεί ήρθε η αναμενόμενη αντίδραση από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Οι Πειραιώτες με πρωτοστάτες τους Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και Ναζ Μήτρου-Λονγκ έκλεισε το ημίχρονο με ένα 11-0 επιμέρους σκορ, φέρνοντας την αναμέτρηση στον πόντο (43-44) πριν την ανάπαυλα.

Παρόλο που αναμενόταν ο Ολυμπιακός να συνεχίσει το καλό διάστημα με το οποίο ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος, το Περιστέρι είχε διαφορετική άποψη. Η ομάδα του Λιμνιάτη με ρεσιτάλ του Τζάρελ Έντι, που έβαλε 11 συνεχόμενους πόντους για τους φιλοξενούμενους, βρέθηκε ξανά στο +6 (51-57) και έδειξε πως δεν θα έπεφτε τόσο εύκολα. Μάλιστα, με βολές από Κόφεϊ και Ζούγρη, η ομάδα των δυτικών προαστίων πήγε και πάλι σε διψήφια διαφορά (51-61). Οι γηπεδούχοι με Γκος και Βεζένκοφ κατόρθωσαν να πλησιάσουν στο καλάθι (61-63), όμως ο Αβδάλας με buzzer beater τρίποντο διαμόρφωσε το 61-66 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Κόφεϊ έστειλε το Περιστέρι στο +8 (61-69), με Βεζένκοφ, Γουόκαπ και Λαρεντζάκη να μειώνουν για τους γηπεδούχους στον πόντο (70-71). Ο Λαρεντζάκης έβαλε ένα ακόμη μεγάλο καλάθι με ταμπλό και ισοφάρισε (72-72), όμως ο Τζάρελ Έντι έβαλε το έβδομο τρίποντό του και έγραψε το 72-75. Ο Αβδάλας έκανε ένα φοβερό στοπ σε λέι απ του Λαρεντζάκη στον αιφνιδιασμό και έπειτα έβαλε μία βολή για το 72-76. Ο Γουόκαπ και ο Λαρεντζάκης έβαλαν συνεχόμενα τρίποντα και κατάφεραν να ισοφαρίσουν για τον Ολυμπιακό (78-78), ενώ ο Kαναδός γκαρντ πέτυχε κομβικό λέι απ 38 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη για το 80-78. Ο Κάρμπερι έχασε δίποντο και ο Λαρεντζάκης έβαλε βολές, ενώ ο Αβδάλας επίσης αστόχησε με τον Γκος να ευστοχεί επίσης από τη γραμμή (84-78) διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.



Τα δεκάλεπτα: 20-27, 43-44, 61-66, 84-78



Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 13 (5/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φαλ 7 (3/4 δίποντα), Βεζένκοβ 23 (7/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 2 (1/5 σουτ), Πίτερς, Γουίλιαμς-Γκος 13 (2/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6/6 βολές, 5 ασίστ), Μήτρου-Λονγκ 5, Λαρεντζάκης 13 (1/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές), Βιλντόσα, Παπανικολάου 6 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 2 (7 ριμπάουντ)



Περιστέρι (Λιμνιάτης): Κόφι 6 (2/8 σουτ, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ξανθόπουλος 1, Χάρις 6 (1), Έντι 31 (2/2 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 6/6 βολές), Ζούγρης 8 (2/4 δίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πάπας 3, Πουλιανίτης 3 (1/8 σουτ, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Αβδάλας 8 (2/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές), Πάτον 6, Κάρμπερι 6 (3/8 δίποντα)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.