Παναθηναϊκός: Χωρίς Νέτο η Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ

Πρόβλημα στην Μπαρτσελόνα καθώς o Ραούλ Νέτο δεν θα ταξιδέψει με την ομάδα του στην Ελλάδα για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό αφού θα μείνει ένα μηνά εκτός  

Ο Ραούλ Νέτο στάθηκε πολύ άτυχος καθώς στο ντεμπούτο του με τους Μπλαουγκράνα στο παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης τραυματίστηκε στον προσαγωγό και θα μείνει ένα μηνά έκτος.

Έτσι ο Βραζιλιάνος γκαρντ θα χάσει την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα κόντρα στον Παναθηναϊκό για την 13η αγωνιστική της Euroleague στο ΟΑΚΑ.

