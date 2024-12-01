Παναθηναϊκός: Χωρίς Νέτο η Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ

Ο Ραούλ Νέτο στάθηκε πολύ άτυχος καθώς στο ντεμπούτο του με τους Μπλαουγκράνα στο παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης τραυματίστηκε στον προσαγωγό και θα μείνει ένα μηνά έκτος.
Έτσι ο Βραζιλιάνος γκαρντ θα χάσει την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα κόντρα στον Παναθηναϊκό για την 13η αγωνιστική της Euroleague στο ΟΑΚΑ.
