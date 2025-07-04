Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Η Ελλάδα είναι το σπίτι μου»

Με χαμόγελα, συγκίνηση και ξεκάθαρη αγάπη για την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του ΜΚΣ ΔΕΣΜΟΣ σε συνεργασία με το Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF), το ίδρυμα των αδελφών Αντετοκούνμπο, που έχει ως στόχο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.



Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, συγκινημένος από την παρουσία παιδιών και εθελοντών, δήλωσε στο Happy Day: «Το απόλαυσα. Μου αρέσει να είμαι με παιδιά, να έρχομαι και να παίζω μαζί τους. Όπως ξέρετε, έχω τέσσερα παιδιά. Μακάρι να είχα όλα τα παιδιά του κόσμου! Δίνω την ενέργειά μου σε παιδιά που μας έχουν πρότυπο. Παίζουμε, γελάμε και περνάμε καλά».

Ο Greek Freak δεν έκρυψε, για ακόμη μία φορά, τη βαθιά του σύνδεση με την Ελλάδα, αλλά και την πρόθεσή του να εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα όταν κλείσει ο κύκλος της επαγγελματικής του καριέρας: «Σίγουρα, όταν αποσυρθώ από το μπάσκετ, η Ελλάδα –και συγκεκριμένα η Αθήνα– είναι το σπίτι μου. Το έχω συζητήσει με τη γυναίκα μου. Τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν μόνο ελληνικά, αλλά και την κουλτούρα μας. Ίσως τα επόμενα χρόνια να έρθουμε για μόνιμα».



Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ, σύζυγος του Γιάννη, μίλησε με αγάπη για τη χώρα μας και τις στιγμές που περνά εδώ με την οικογένειά της: «Προσπαθώ εδώ και περίπου δέκα χρόνια να μάθω ελληνικά, αλλά δεν τα καταφέρνω. Όμως έρχομαι, χαλαρώνω, παίρνω φρέσκο αέρα. Αγαπώ τα πάντα: την κουλτούρα, τον καιρό, τις παραλίες, τους ανθρώπους. Όποτε είναι έτοιμος ο Γιάννης και αν είναι το καλύτερο για την οικογένειά μας, θα το κάνουμε. Είναι διασκεδαστικό –και κουραστικό!– να έχεις τέσσερα παιδιά, αλλά το λατρεύω. Θέλω να γίνουν σπουδαίοι άνθρωποι και μετά να "πετάξουν" μόνα τους».

