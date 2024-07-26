Πανιώνιος: Πήρε άδεια για να αγωνιστεί στην Stoiximan Basket League

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε σήμερα (26/7) ότι η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Γενικής Αδειοδότησης του ΕΣΑΚΕ του χορήγησε τη Γενική Αδειοδότηση 1ου σταδίου 2ης διαδικασίας για συμμετοχή στη Stoiximan Basket League.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ενημερώνει ότι η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Γενικής Αδειοδότησης του ΕΣΑΚΕ, κατόπιν μυστικής της διάσκεψης την Τετάρτη 25/7 αποφάσισε να της χορηγήσει την Γενική Αδειοδότηση πρώτου σταδίου δεύτερης διαδικασίας για συμμετοχή στην Basket League.

Η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ για τη χορήγηση της Γενικής Αδειοδότησης και μελέτησε τα υποβληθέντα έγγραφα και σκέφτηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό του άρθρου 105 παρ.4 του Νόμου 2725/1999.

Κατόπιν τούτων αποφάσισε ότι η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού οπότε φυσιολογικά κι αναμενόμενα της χορήγησε τη Γενική Αδειοδότηση πρώτου σταδίου δεύτερης διαδικασίας.

Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ επιστρέφει δυναμικά, με φερεγγυότητα, διαφάνεια και σχέσεις εμπιστοσύνης στα «μεγάλα σαλόνια» του επαγγελματικού πρωταθλήματος μπάσκετ».

