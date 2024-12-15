«Νοκ άουτ» από το υπόλοιπο ματς με τον Ολυμπιακό ο Νίκος Σαλούστρος του Πανιωνίου.

Ο πολύπειρος φόργουορντ στα μέσα της δεύτερης περιόδου, συγκρούστηκε σε ένα σκριν με τον Άλεκ Πίτερς και βρέθηκε ξαπλωμένος στο παρκέ πιάνοντας τον ώμο του.

Μάλιστα, αφού αποσύρθηκε από τον αγωνιστικό χώρο, ύστερα από λίγο, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, που μεταδίδει το ματς, αποχώρησε από το «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας, προκειμένου να πάει στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε μαγνητική.

