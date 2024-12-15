Παράπονα για τη διαιτησία από τον προπονητή του Πανσερραϊκού

Φανερά εκνευρισμένος από τα σφυρίφγματα του Πολυχρόνη στο ματς του Πανσερραϊκού με τον Άρη ο Χουάν Φεράντο, ο οποίος μετά το τέλος της αναμέτρησης σχολίασε με καυστικό τρόπο τη διαιτησία στην Ελλάδα, τονίζοντας μάλιστα «δεν είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο».

Παραδέχθηκε μάλιστα πως οι έντονες αντιδράσεις που είχε κατά τη διάρκεια του αγώνα, οφείλονταν στη διατησία.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Η αντίδραση μου είχε να κάνει με τις διαιτητικές αποφάσεις. Σίγουρα και εμείς θα πρέπει να βελτιωθούμε, να παίξουμε το ποδόσφαιρο μας. Δεν είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο τέτοιες διαιτησίες.

Για εμάς αποτελεί παρελθόν το παιχνίδι αυτό και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό».

