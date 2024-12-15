Ο Άρης υποδέχθηκε τον Πανσερραϊκό στο άδειο λόγω τιμωρίας «Κλ. Βικελίδης» για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τους «κίτρινους» να παίρνουν τη νίκη χάρη στον χρυσό σκόρερ της αναμέτρησης Άλβαρο Ζαμόρα (1-0).

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης ξεκίνησε με το… δεξί την καριέρα του στον πάγκο του Άρη και με αυτό το «τρίποντο» έστω και προσωρινά οι Θεσσαλονικείς ανεβαίνουν στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα έχοντας και επίσημα αλλάξει σελίδα, μετά την αποχώρηση του Άκη Μάντζιου.

Στο μυαλό του κόουτς:

Στην παρθενική του 11άδα στον πάγκο του Άρη, ο Μαρίνος Ουζουνίδης επέλεξε σύστημα 4-2-3-1, με τον Κουέστα κάτω από τα δοκάρια. Από τα αριστερά προς τα δεξιά στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Φρίντεκ, Μπράμπετς, Φαμπιάνο και Μάγιο. Δίδυμο στα χαφ έπαιξαν οι Μοντόγια και Νταρίντα. Αριστερά τοποθετήθηκε ο Σαβέιρο, δεξιά ο Σουλεϊμάνοφ και πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Λορέν Μορόν, ήταν ο Μάνου Γκαρθία.

Από την άλλη πλευρά ο Χουάν Φεράντο επέλεξε για σύστημα το 4-3-3. Με Γκουγκερασβίλι στο τέρμα και Φαρές, Ντάβιντσον, Μπέργκστρομ, Δεληγιαννίδη στην άμυνα. Στο κέντρο αγωνίστηκαν οι Ζελέν, Τομάς και Χατζηστραβός, με τους Ντέλετιτς και Σαλαζάρ να πλαισιώνουν τον «καυτό» Μπεντακόρ που δεν το κουνάει από την κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Η πρώτη ευκαιρία της αναμέτρησης ανήκει στους φιλοξενούμενους, με τον Τομάς στο 11ο λεπτό να βρίσκει λίγο χώρο για τον εαυτό του έξω από την περιοχή του Άρη, αλλά το σουτ που επιχείρησε πήγε απευθείας στην αγκαλιά του Κουέστα.

Η απάντηση των «κίτρινων» ήρθε δύο λεπτά μετά. Ο Σαβέιρο μπήκε από τα αριστερά μέσα στην αντίπαλη περιοχή και έκανε το σουτ. Η μπάλα κόντραρε πάνω σε σώματα και πέρασε ξυστά πάνω από τα δοκάρια του Γκουγκερασβίλι.

Στον 25χρονο ανήκει και η κορυφαία φάση του ημιχρόνου. Από τα δεξιά ο Μάνου Γκαρθία εκτέλεσε ένα φάουλ στο 22ο λεπτό και βρήκε τον Σαβέιρο μέσα στην αντίπαλη περιοχή, απέναντι στον Γεωργιανό κίπερ. Το σουτ που δοκίμασε όμως από άκρως πλεονεκτική θέση πέρασε απευθείας άουτ.

Μετά από μία εξαιρετική αντεπίθεση οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν σε θέση βολή τον Χατζηστραβό έξω από την «κίτρινη» περιοχή, με τον Έλληνα χαφ να εξαπολύει έναν «κεραυνό» που πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Κουέστα.

Τρομερό ήταν το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου για τον Πανσερραϊκό. Μόλις μερικά δευτερόλεπτα μετά την σέντρα, ο Χατζηστραβός στο 46ο λεπτό μπήκε με αξιώσεις στην περιοχή από τα δεξιά και πάσαρε στον Ντέλετιτς. Ο Σέρβος επιχείρησε να εκτελέσει τον Κουέστα, αλλά για κακή του τύχη η μπάλα χτύπησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι.

Μία σημαντική φάση πέρασε ανεκμετάλλευτη για τον Άρη στο 58ο λεπτό. Ο Σαβέιρο βρέθηκε μέσα στην περιοχή των φιλοξενούμενων και με ένα έξυπνο πλασέ θέλησε να νικήσει τον Γεωργιανό τερματοφύλακα. Όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και πέρασε για λίγο άουτ.

Αμέσως μετά στο 59’ ο Άρης… ισοφάρισε τα δοκάρια. Ο Μοντόγια με μία μαγική μπαλιά βρήκε τον Νταρίντα στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής, με τον Τσέχο να επιχειρεί απευθείας το σουτ. Ο Γκουγκεσασβίλι όμως ακούμπησε όσο χρειαζόταν την μπάλα και με τη βοήθεια του δοκαριού διατήρησε ανέπαφη την εστία του.

Ανεπανάληπτη ευκαιρία έχασε ο Άρης στο 70ο λεπτό. Ο Σίστο μπροστά από κενό τέρμα με τον Γκουγκεσασβίλι εξουδετερωμένο επιχείρησε να κάνει το 1-0. Όμως από το πουθενά πετάχτηκε ο Δεληγιαννίδης και έσωσε ένα βέβαιο γκολ, το οποίο και πανηγύρισε έξαλλα.

Το γκολ τελικά για τον Άρη μπήκε στο 85ο λεπτό. Η άμυνα του Πανσερραϊκού έκοψε επιτυχημένα τον Σίστο λίγο πριν μπει μέσα στην περιοχή και η μπάλα με μεγάλη δόση τύχης κατέληξε στα πόδια του Ζαμόρα, με τον Κοσταρικανό να βρίσκεται στη μικρή περιοχή έχοντας ολόκληρο το τέρμα στο… πιάτο του. Ο Γκουγκεσασβίλι δεν κατάφερε να τον σταματήσει και ο Άρης έκανε με αυτόν τον τρόπο το 1-0.

Κοντά στο «έμφραγμα» έφτασαν οι γηπεδούχοι, όταν στο 90+3’ ο Μπεντακόρ βρέθηκε απέναντι στον Κουέστα, με τον έμπειρο Ισπανό κίπερ όμως να του βάζει ένα μεγαλοπρεπέστατο «στοπ» κρατώντας το 1-0 υπέρ του Άρη.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Σουλεϊμάνοφ είχε έντονη διαμάχη με τον παίκτη των «Λιονταριών» Ντάβιντσον, με τον διαιτητή να τον αποβάλλει, ενώ βρισκόταν στον πάγκο, καθώς ήδη είχε γίνει αλλαγή.

MVP: Σε τρομερή μέρα βρέθηκε ο Νταρίντα για τον Άρη. Ο Τσέχος μπήκε στην 11άδα για να καλύψει το κενό του τιμωρημένου Μόντσου και του τραυματία Σιφουέντες και τα κατάφερε με τεράστια επιτυχία, καθώς έγινε ο «μετρονόμος» στη μεσαία γραμμή των «κίτρινων».

Η σφυρίχτρα: ο διαιτητής Πολυχρόνης τιμώρησε το σκληρό παιχνίδι των δύο ομάδων με αρκετές κίτρινες και είχε σε γενικές γραμμές μία καλή παρουσία στο ματς.

Άρης (Μαρίνος Ουζουνίδης): Κουέστα, Μάγιο (74’ Ζουλ), Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Φρίντεκ (67’ Χουάνκαρ), Μοντόγια, Νταρίντα (81’ Ζαμόρα), Μανού Γκαρθία, Σαβέριο (81’ Φετφατζίδης), Σουλεϊμάνοφ (67’ Σίστο), Μορόν.

Πανσερραϊκός (Χουάν Φεράντο): Γκουγκεσασβίλι, Δεληγιαννίδης, Μπέργκστρεμ, Ντάβιντσον, Φαρές (75’ Καρασαλίδης), Ζελέν (89’ Γκίγκιτς), Ντέλετιτς (81’ Σοφιανός), Χατζηστραβός (81’ Χατζηστραβός), Σαλαζάρ (80’ Περούτζι), Τομάς, Μπετανκόρ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.