Ουζουνίδης: «Ρισκάραμε στο τέλος και ευτυχώς για εμάς μπήκε το γκολ»

Ο Άρης πήρε ένα δύσκολο και πολύ σημαντικό «τρίποντο» απέναντι στον Πανσερραϊκό (1-0), για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Θετικό ήταν το ξεκίνημα του Μαρίνου Ουζουνίδη στον «κίτρινο» πάγκο, με τον έμπειρο Έλληνα τεχνικό σε δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης, να εκφράζει την ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μαρίνος Ουζουνίδης:

«Ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Ήταν το δεύτερο χωρίς κόσμο στην έδρα μας. Κερδίσαμε και πήραμε τους έξι βαθμούς. Στο πρώτο ημίχρονο δεν πιέσαμε όπως θα θέλαμε και ο αντίπαλος μπορούσε σε κάποιες φάσεις να πετύχει και κάποιο γκολ.

Μιλήσαμε στο ημίχρονο με τα παιδιά. Ξέρετε καμία φορά όταν υπάρχει νέος προπονητής η μεγάλη επιθυμία που υπάρχει απ’ όλα τα παιδιά για να δείξουν πράγματα μπορεί και να γυρίσει ανάποδα.

Ήμασταν αγχωμένοι στο πρώτο ημίχρονο. Βρήκαμε καλό ρυθμό καλό στο δεύτερο ημίχρονο, πιέσαμε ψηλά, κλέψαμε δεύτερες μπάλες.

Ρισκάραμε στο τέλος και ευτυχώς για εμάς μπήκε το γκολ. Στο τέλος ο Κουέστα μας έδωσε τη νίκη με τις επεμβάσεις του. Θα πρέπει να κοιτάξουμε να τελειώνουμε τα ματς, παρά να κρατάμε το αποτέλεσμα γιατί καμία φορά αυτό σου στερεί βαθμούς στο τέλος».

Για τη συνέχεια και το πώς ήταν με την πρώτη ομάδα:

«Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Οι βαθμοί είναι βαθμοί και έχουν μεγάλη σημασία. Οι νίκες δίνουν αυτοπεποίθηση. Η ομάδα είναι ψηλά και αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι εύκολο πάντα να κερδίσεις δύο εντός παιχνίδια στην έδρα σου.

Σίγουρα θα πρέπει να τους μάθω καλύτερα τους παίκτες, να με μάθουν κι αυτοί εμένα για να τα πάμε καλύτερα και να έχουμε καλή επικοινωνία. Δεν είναι ότι καλύτερο το άδειο γήπεδο, εγώ έχω την εμπειρία όμως και αυτό δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο για μένα».

