Πανικός για την εθνική Αργεντινής: Στους δρόμους ο κόσμος - Συνοδεία αστυνομίας η αποστολή - Δείτε βίντεο

Αδιανόητα πράγματα συμβαίνουν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες, με τη δίψα των Αργεντινών να είναι τεράστια ενόψει του φιλικού-γιορτή της «αλμπισελέστε» με τον Παναμά.

Η αποστολή της παγκόσμιας πρωταθλήτριας έχει ήδη ξεκινήσει με πολλά βανάκια για το «Μονουμεντάλ», με πολύ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να τη συνοδεύουν. Υπάρχουν χιλιάδες αστυνομικοί στους δρόμους, όπου ρυθμίζουν τα πάντα ώστε ο κόσμος να μην πλησιάσει το… κομβόι της εθνικής Αργεντινής.

Την ίδια ώρα, ο κόσμος έχει βγει ήδη στους δρόμους και τρέχει πίσω από τα βαν, με μια τεράστια τρέλα να επικρατεί!

