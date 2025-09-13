Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χωρίς Τετέ και Πελίστρι ο Παναθηναϊκός – Στην αποστολή όλοι οι νέοι

Γνωστή έγινε η αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Τετέ και Πελίστρι είναι εκτός - Αντίθετα είναι μέσα όλοι οι νέοι παίκτες

Παίκτες ΠΑΟ

Δύο απουσίες θα έχει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι του με την Κηφισιά στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Ρουί Βιτόρια δεν πήρε στην αποστολή τον Τετέ ο οποίος δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που ένιωθε στους προσαγωγούς, ενώ στη σημερινή προπόνηση προέκυψε και άλλο ένα πρόβλημα. Ο Πελίστρι αποχώρησε από το πρόγραμμα καθώς είχε ενοχλήσεις στον δικέφαλο με αποτέλεσμα και αυτός να είναι εκτός.

Αντίθετα, ο Πορτογάλος τεχνικός του τριφυλλιού συμπεριέλαβε στην αποστολή όλους τους παίκτες της ομάδας που αποκτήθηκαν στις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας για τη λίστα της UEFA. Δηλαδή, ο Ντέσερς, ο Ταμπόρδα και ο Πάντοβιτς.

Αναλυτικά η ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό:

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά (14/9, 18:00, Πανθεσσαλικό Στάδιο).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark