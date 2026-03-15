Με αλλαγές στην εξάδα των ξένων παρατάσσεται ο Παναθηναϊκός AKTOR στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα, εκτός εξάδας έμειναν ο Τι Τζέι Σορτς και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Παράλληλα, εκτός παρέμεινε και ο Ματίας Λεσόρ.

Αναλυτικά η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού:

Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κένεθ Φαρίντ, Ρισόν Χολμς.

