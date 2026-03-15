Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χωρίς Σορτς και Χουάντσο η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR παρατάσσεται στο ντέρμπι με την ΑΕΚ χωρίς τους Σορτς και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ενώ εκτός είναι και ο Ματίας Λεσόρ

Με αλλαγές στην εξάδα των ξένων παρατάσσεται ο Παναθηναϊκός AKTOR στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα, εκτός εξάδας έμειναν ο Τι Τζέι Σορτς και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Παράλληλα, εκτός παρέμεινε και ο Ματίας Λεσόρ.

Αναλυτικά η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού:

Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κένεθ Φαρίντ, Ρισόν Χολμς.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ΑΕΚ Τι Τζέι Σορτς Χουάντσο Ερναγκόμεθ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark