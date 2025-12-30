Παναθηναϊκός: Χωρίς Φαρίντ και Όσμαν κόντρα στο Μαρούσι

Με σημαντικές απουσίες θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός AKTOR το Μαρούσι σήμερα (18:30) στο κλειστό του Αγίου Θωμά, στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τη 12η αγωνιστική.



Εκτός μάχης είναι οι Κένεθ Φαρίντ και Τζέντι Όσμαν, που έμειναν εκτός εξάδας ξένων, πιθανώς γιατί είναι μεταξύ των παικτών που ταλαιπωρήθηκαν από τη γρίπη τύπου Α τις τελευταίες μέρες.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει, επίσης, στον Κώστα Σλούκα, που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό την Παρασκευή (21:15) στο Telekom Center Athens, μετά το πρόβλημα στο γόνατο που αντιμετωπίζει εδώ και δύο εβδομάδες.



Υπενθυμίζεται πως εκτός οκτάδας ξένων για τις εγχώριες διοργανώσεις είναι και ο Μάριους Γκριγκόνις, όπως φυσικά και ο Ματίας Λεσόρ.



Έτσι η 6άδα των ξένων σήμερα είναι οι Σορτς, Χολμς, Γκραντ, Ναν, Χουάντσο και Γιούρτσεβεν.

