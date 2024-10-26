Παναθηναϊκός: Το «τρικ» του Αταμάν που… έδεσε τα χέρια του Σάρας

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία μεγάλη νίκη στην Πόλη και ουσιαστικά… ρέφαρε τις ήττες στη «διαβολοβδομάδα». Οι «πράσινοι» είχαν πολλές απουσίες και ουσιαστικά αγωνίστηκαν με μόλις δύο φόργουορντ (Χουάντσο, Όσμαν) όμως «λύγισαν» τη Φενέρ. Ο Εργκίν Αταμάν κλήθηκε να βρει τρόπους να καλύψει τα κενά των Παπαπέτρου, Μήτογλου και Γκριγκόνις, τελικά τα πήγε περίφημα.

Ο Τούρκος τεχνικός μοίρασε το χρόνο σε Χουάντσο και Όσμαν με τους δύο παίκτες να μην έχουν μεγάλη επιθετική συνεισφορά αλλά να είναι καλοί αμυντικά. Ο προπονητής του Επτάστερου χρησιμοποίησε αρκετή ώρα τρία γκαρντ στο παρκέ με έναν εκ των δύο διαθέσιμων φόργουορντ στο «4». Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους προσπάθησε να… εγκλωβίσει τον Παναθηναϊκό με μία άμυνα ζώνης στα τελευταία λεπτά.

