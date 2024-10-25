Euroleague - Παναθηναϊκός: Μεγάλο διπλό - Κυριάρχησε με 76-81 της Φενέρμπαχτσε

Το ματς



Ο Παναθηναϊκός σκόραρε πρώτος στο παιχνίδι με μία εύστοχη βολή του Λεσόρ (0-1). Ο Γκούντουριτς πέτυχε το πρώτο καλάθι εντός πεδιάς με σουτ μέσης απόστασης (2-1), με τον Κόλσον να ευστοχεί σε σουτ τριών πόντων για το 5-1. Ο Λεσόρ έβαλε μετά από 3:30 λεπτά το πρώτο καλάθι εντός πεδιάς για τους πράσινους (5-3), με τον Ναν να δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με τρίποντο (5-6). Ο Μπιρτς έβαλε γκολ φάουλ αλλά έχασε τη βολή (7-6), ενώ ο Λεσόρ γύρισε ωραία και έγραψε το 7-8. Ο Γκραντ έκλεψε και έβαλε λέι απ στο τρανζίσιον (7-10), με τον Γκούντουριτς να απαντάει αμέσως με δικό του καλάθι (9-10). Ο Οσμάν ευστόχησε σε δύο βολές και ο Χολ σε σουτ μέσης απόστασης για το 11-12. Ο Γκραντ και ο Ναν έγραψαν το 11-16 με δύο ακόμη mid range σουτ, ενώ ο Οσμάν έτρεξε στο τρανζίσιον και ο Μπράουν έβαλε τρίποντο για το 13-21. Ο Μέις έγραψε το 15-21 λίγο πριν λήξει το πρώτο δεκάλεπτο.



Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Μπράουν έβαλε γκολ φάουλ αλλά έχασε τη βολή για το 15-23. Ο ίδιος έτρεξε στον αιφνιδιασμό μετά από κλέψιμο και υπέγραψε το +10 (15-25), όμως η Φενέρ απάντησε με τρεις βολές του Μπιμπέροβιτς και τρίποντο από τον ίδιο και τον Μέλι για το 24-28. Ο Μπράουν έδωσε λύση με ανάποδο λέι απ (24-30), ενώ ο Γιουρτσεβέν ευστόχησε σε δύο βολές για το 24-32. Ο Τούρκος πήρε την ασίστ του Σλούκα και επανέφερε την ομάδα του στο +10 (24-34). Ο Χέιζ-Ντέιβις μείωσε με μακρινό σουτ (27-34), πριν ο Γκούντουριτς βάλει γκολ φάουλ για το 30-36. Ο Γκραντ έδωσε απάντηση με τρίποντο από τη γωνία (30-39), με τον Σλούκα να βάζει και αυτός από την κορυφή για το 30-42. Η Φενέρ αντέδρασε με σουτ του Μπόλντγουιν και τρίποντο του Κόλσον (35-42), όμως ο Παναθηναϊκός έμεινε ψύχραιμος και πήγε στο ημίχρονο με +11 (35-46).

Η τουρκική ομάδα μείωσε με τον Μέλι στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους (37-46), με τον Λεσόρ να σκοράρει δύο βολές για το 37-48. Ο Μπόλντγουιν σκόραρε με φλόουτερ (39-48), πριν ο Λεσόρ κάνει τάπα στον Γκούντουριτς και δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για το λέι απ του Ερνανγκόμεθ (39-50). Ο Ναν κέρδισε αντιαθλητικό (39-52) όμως ο Μπόλντγουιν σκόραρε για τρεις από τη γωνία (42-52) και μείωσε. Ο Γιουρτσεβέν έβαλε δύο βολές για το +11 των πρασίνων (44-55), με τον Μπόλντγουιν να σκοράρει για τρεις και να μειώνει σε 47-55. Ο Γιουρτσεβέν έβαλε χουκ (47-57), ενώ μετά από κλέψιμο του Γκραντ ο Σλούκας ευστόχησε σε μακρινό σουτ για το 47-60. Η Φενέρ έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 5-0 με τρίποντο του Μπόλντγουιν και λέι απ του Μπιμπέροβιτς (52-60), ενώ το τρίτο δεκάλεπτο έληξε 54-62 με δύο βολές του τελευταίου.



Στην τελευταία περίοδο, ο Κόλσον μείωσε με χουκ σε 56-62. Ο Σλούκας και ο Μπιμπέροβιτς αντάλλαξαν τρίποντα και ο Μπιρτς έβαλε λέι απ για το 61-65 της Φενέρ. Ο καταπληκτικός Μπιμπέροβιτς σκόραρε ξανά για τρεις και έφερε το ματς μετά από πολλή ώρα στον πόντο (64-65). Ο Χολ έβαλε μπροστά τη Φενέρ για πρώτη φορά μετά το πρώτο δεκάλεπτο με τρίποντο από τη γωνία (67-65), ενώ ο Κόλσον έβαλε γκολ φάουλ και έστειλε τη Φενέρ στο +5 (70-65). Ο Μπράουν μείωσε με σημαντικό τρίποντο από τη γωνία (70-68), όμως ο Μπόλντγουιν πήγε στη γραμμή και διαμόρφωσε το 71-68 με μία βολή. Ο Γκραντ έριξε τη διαφορά με ανάποδο λέι απ (71-70) όμως ο Χολ του απάντησε με τον ίδιο τρόπο (73-70). Ο Σλούκας έδωσε λύση από το ύψος της βολής (73-72), ενώ έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με τρίποντο (73-75). Ο Γκραντ έκλεψε και ο Λεσόρ σκόραρε από κοντά (73-77). Ο Μπιμπέροβιτς έχασε δύο βολές όμως ο Μέλι μείωσε με τρίποντο (76-78). Ο Ναν πήγε στις βολές, έβαλε την πρώτη και έχασε τη δεύτερη, όμως ο Λεσόρ ήταν εκεί και έγραψε το τελικό 76-81.



Τα δεκάλεπτα: 15-21, 35-46, 54-62, 76-81

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.