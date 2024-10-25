Μόναχο: Ηττα από την Μπάγερν και τον Έντουαρντς

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός, που ξεκίνησε στην αρχική του πεντάδα με τους Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ, μπήκε αρκετά δυνατά στο ματς και με τον Γάλλο σέντερ να κυριαρχεί στη ρακέτα, προηγήθηκε με 6-2 στο 2’.

Στη συνέχεια, η Μπάγερν άνοιξε τον ρυθμό του αγώνα, φέρνοντάς τον πιο πολύ προς τα μέτρα της. Κάπως έτσι, με τους Ομπστ, Έντουαρντς και Φόιγκντμαν να βρίσκουν σκορ, οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα σερί 9-0 για το 11-6 στο 4’.

Σταδιακά, οι «ερυθρόλευκοι» ισορρόπησαν το ματς και με τους Βεζένκοφ και Φαλ να εκτελούν από ασίστ του Παπανικολάου, κατάφεραν να μειώσουν σε 13-12 στο 7’, προτού ο αρχηγός με τρίποντο γράψει το 15-15 λίγο αργότερα. Μάλιστα, με τον 8ο πόντο του Σάσα και το δίποντο του Παπανικολάου, οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν για το 19-18 στο 9’, με τον Μπούκερ στο φινάλε να γράφει το 20-19 της πρώτης περιόδου.

Με δίποντο του Νέιπιερ που έκανε το 23-19, ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Λούκα Βιλντόσα, να παίρνει από το χέρι τον Ολυμπιακό και με πέντε προσωπικούς πόντους και μια ασίστ στον Ράιτ, να δίνει εκ νέου το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (24-26) στο 12'. Για το επόμενο τετράλεπτο, οι άμυνες, αλλά και τα χαμένα σουτ, κυριάρχησαν στο παρκέ της «SAP Garden Arena», με τους Βαυαρούς να βγαίνουν κερδισμένοι και να προηγούνται με 32-28 στο 16'. Κάπου εκεί, ήρθε το «ξέσπασμα» των Πειραιωτών σε άμυνα και επίθεση! Με τα τρίποντα των Πίτερς, Ντόρσεϊ και Βιλντόσα προσπέρασαν για το 39-32, προτού οι Ράιτ και Πίτερς ολοκληρώσουν το εντυπωσιακό 15-0 σερί (!), με το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα να κλείνει το ημίχρονο στο +11 και το 43-32!

Κάπως νευρικό και σίγουρα χωρίς την απαραίτητη συγκέντρωση ήταν το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου για τον Ολυμπιακό. Και αυτό διότι οι Πειραιώτες υπέπεσαν σε 4 λάθη στα πρώτα 3,5 λεπτά του δεκαλέπτου, την ώρα όπου στο πρώτο ημίχρονο είχε μόλις τρία. Παρ' όλα αυτά, χάρη στα δύο σερί τρίποντα των Παπανικολάου και Βεζένκοφ, η ελληνική ομάδα διατήρησε τη διψήφια διαφορά για το 49-37. Κάπου εκεί όμως, η Μπάγερν βρήκε επιθετικό ρυθμό και με το δίδυμο των Μπαμπ και Έντουαρντς έτρεξε ένα γρήγορο 10-0 σερί για το 49-47 στο 25'. Με το πρώτο καλάθι του Γουόκαπ στο ματς, ο Ολυμπιακός πήρε βαθιά ανάσα (47-52), με τον Φουρνιέ λίγο αργότερα να γράφει το 54-49 στο 26'. Οι Γερμανοί όμως συνέχισαν να νιώθουν άνετα επιθετικά και με τον Μπούκερ να παίρνει την σκυτάλη, όχι μόνο μείωσαν, αλλά πέρασαν και μπροστά με 55-54 ένα λεπτό αργότερα. Με επτά εύστοχες βολές στο τελευταίο τρίλεπτο δια χειρός Βεζένκοφ και Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει εκ νέου το προβάδισμα και να κλείσει το δεκάλεπτο στο +2 για το 61-59.

Με τον Μόουζες Ράιτ να μπαίνει δυναμικά στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 65-61. Με το πρώτο τρίποντο του Έντουαρντς στο ματς και με ένα ακόμα δίποντό του, η Μπάγερν προσπέρασε για το 66-65 στο 32', προτού οι Ντόρσεϊ και ΜακΚίσικ με δύο μεγάλα τρίποντα στείλουν εκ νέου στο +5 (66-71) τους «ερυθρόλευκους» στο 33'! Η συνέχεια ωστόσο δεν ήταν ανάλογη για την ομάδα του Μπαρτζώκα, αφού οι παίκτες του έχασαν τη συγκέντρωσή τους σε άμυνα και επίθεση, με αποτέλεσμα οι Βαυαροί να βρουν εύκολους πόντους και να τρέξουν ένα σερί 9-0 για το υπέρ τους 75-71 στο 36'.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 32-43, 59-61, 84-80.



