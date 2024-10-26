Ως «Κύριος Πατάτας», ένας από τους χαρακτήρες της γνωστής ταινίας Toy Story εμφανίστηκε χθες ο κορυφαίος διεθνής καλαθοσφαιριστής Γιάννης Αντετοκούνμπο στην συνέντευξη Τύπου που δόθηκε μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ Μιλγουόκι Μπακς – Σικάγο Μπουλς.

Ο "Greek Freak" εξήγησε τους λόγους της μεταμφίεσής του - γιατί όπως είπε-«έχω τρία παιδιά και πρέπει να διασκεδάσω τα παιδιά μου»:

«Την επέλεξα επειδή… είσαι παντρεμένος; Είσαι, οπότε ξέρεις ότι δεν αποφασίζεις εσύ τέτοια θέματα. Ξεκινάει η μέρα σου και έχεις πρόγραμμα. "Αυτό θα κάνεις σήμερα. Θα πας προπόνηση, θα επιστρέψεις, θα παίξεις με τα παιδιά, θα κοιμηθείς και μετά έχουμε μία στολή έτοιμη για εσένα, δεν έχει σημασία πώς νιώθεις για αυτή. Είτε νικήσεις είτε χάσεις, θα την φορέσεις, επειδή στο τέλος της ημέρας πρώτα είσαι πατέρας και μετά μπασκετμπολίστας". Για αυτό διάλεξα να ντυθώ έτσι λοιπόν, επειδή είμαι πατέρας, έχω τρία παιδιά και πρέπει να διασκεδάσω τα παιδιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.