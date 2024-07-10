Οι «πράσινοι» μετά την απόκτηση του Λορέντζο Μπράουν από την Μακάμπι Τελ Αβίβ ψάχνουν μία ακόμα κίνηση για να κλείσουν το ρόστερ τους. Αυτή η προσθήκη θα αφορά τους ψηλούς με έναν παίκτη που θα συμπληρώνει κατάλληλα τον Λεσόρ και τον Αντετοκούνμπο, μιας και ο Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι δύσκολα θα συνεχίσει στο Τριφύλλι. Παναθηναϊκός: Το προφίλ του ψηλού που θέλει ο Αταμάν

