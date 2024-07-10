Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Το προφίλ του ψηλού που θέλει ο Αταμάν

Ο Τούρκος τεχνικός θέλει να δώσει έμφαση στην ποιότητα του παίκτη που θα αποκτηθεί και όχι σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά  

αταμαν

Οι «πράσινοι» μετά την απόκτηση του Λορέντζο Μπράουν από την Μακάμπι Τελ Αβίβ ψάχνουν μία ακόμα κίνηση για να κλείσουν το ρόστερ τους. Αυτή η προσθήκη θα αφορά τους ψηλούς με έναν παίκτη που θα συμπληρώνει κατάλληλα τον Λεσόρ και τον Αντετοκούνμπο, μιας και ο Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι δύσκολα θα συνεχίσει στο Τριφύλλι. Παναθηναϊκός: Το προφίλ του ψηλού που θέλει ο Αταμάν

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou,gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Αταμάν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark