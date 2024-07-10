Οι «πράσινοι» μετά την απόκτηση του Λορέντζο Μπράουν από την Μακάμπι Τελ Αβίβ ψάχνουν μία ακόμα κίνηση για να κλείσουν το ρόστερ τους. Αυτή η προσθήκη θα αφορά τους ψηλούς με έναν παίκτη που θα συμπληρώνει κατάλληλα τον Λεσόρ και τον Αντετοκούνμπο, μιας και ο Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι δύσκολα θα συνεχίσει στο Τριφύλλι. Παναθηναϊκός: Το προφίλ του ψηλού που θέλει ο Αταμάν
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou,gr
Πηγή: skai.gr
- Ντρισμπιώτη: «Με γεμίζει συγκίνηση και υπερηφάνεια η απόφαση να είμαι σημαιοφόρος με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»
- Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ανάρτησή του μετά την απόφαση να είναι σημαιοφόρος στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων
- «A superstar is born» - Παραμιλά όλος ο πλανήτης με το ιστορικό γκολ-ποίημα του Γιαμάλ κόντρα στη Γαλλία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.