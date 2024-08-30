Αυτοί είναι οι οκτώ αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.

Η κληρωτίδα έστειλε δύσκολο γκρουπ ομάδων στον πρωταθλητή Ελλάδος, αφού από το πρώτο γκρουπ ο «δικέφαλος του Βορρά» πήρε τη Σλάβια Πράγας (εντός) και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εκτός), από το 2ο Φερεντσβάρος (εντός) και Ρεάλ Σοσιεδάδ (εκτός). Από το 3ο Πλζεν (εντός) και Γαλατάσαραϊ (εκτός), ενώ από το 4ο Στεάουα Βουκουρεστίου (εντός) και Ρίγας (εκτός).

Συνοπτικά οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ: Σλάβια Πράγας (εντός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εκτός), Φερεντσβάρος (εντός), Ρεάλ Σοσιεδάδ (εκτός), Πλζεν (εντός), Γαλατάσαραϊ (εκτός), Στεάουα Βουκουρεστίου (εντός), Ρίγας (εκτός).

