Αποφασισμένοι είναι οι πάντες στον Παναθηναϊκό να κλείσουν θετικά την εφετινή σεζόν κατακτώντας το Κύπελλο. Η παρουσία του Χρήστου Κόντη φέρεται να έχει ανεβάσει τη ψυχολογία στην ομάδα και στις προπονήσεις και τους παίκτες να έχουν στο μυαλό τους αποκλειστικά και μόνο τον πανηγυρισμό στον τελικό του Κυπέλλου με τον Άρη.

Στην ομάδα οι πάντες, γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασία που έχει ο αγώνας και τι διακυβεύεται σε αυτόν και έτσι είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στην καλύτερη προετοιμασία τους για το παιχνίδι. Ξέρουν πολύ καλά ότι πρόκειται για μια δύσκολη αποστολή αλλά εκτιμούν ότι με μια εμφάνιση αντίστοιχη με αυτή που έκαναν με τον Ολυμπιακό στα πρώτα 60 λεπτά θα μπορέσουν να πάρουν το αποτέλεσμα που θέλουν.

Το μεγάλο ζητούμενο και αυτό που θα πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι και έγινε… μάθημα και από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι ότι θα πρέπει να γίνει καλύτερη διαχείριση δυνάμεων από τους παίκτες για να μην υπάρχει η… μεγάλη πτώση στην απόδοση της ομάδας προς το τέλος του αγώνα.

Ο Έλληνας τεχνικός του τριφυλλιού έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του καθώς και ο Φώτης Ιωαννίδης δηλώνει «παρών» στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.